شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لصيام أيام ذى الحجة فى الموجة الحارة.. من الفطار للسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع البدء في صيام أول أيام شهر ذي الحجة، وفي ظل موجة الحر التي تمر بها البلاد، كيف يمكنك ترطيب جسمك، وحمايته من التعرض للجفاف خلال الصيام؟



أجاب عن هذا السؤال الدكتور نوح موسى استشاري الباطنة والغدد الصماء في كلية طب قنا، موضحا أن الاهتمام بترطيب الجسم خلال ساعات الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار إلي السحور، تعد من اهم ما يجب القيام به للحفاظ على الصحة العامة، والحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية ناتجة عن الإصابة بالجفاف بسبب ارتفاع حرارة الطقس.



وأوضح استشاري الباطنة، ضرورة بقاء الجسم رطبا خلال ارتفاع حرارة الطقس، وذلك للحماية من الإصابة بالجفاف، وتقليل فرص الإصابة والتعرض للخمول أو التعب أو الإرهاق، والهبوط أو الإغماء.

ونصح نوح، بضرورة تناول بعض الأطعمة بعد وجبة الإفطار، وأيضا القيام بالعديد من النصائح الصحية المهمة، التي تحميك من الجفاف، ومنها:



-تناول من 2 إلي 3 لتر ماء خلال الفترة من الإفطار إلي السحور، لتجنب الإصابة بالجفاف.



-عليك تناول الفواكه الطازجة التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف والماء، والهدف ترطيب الجسم، ومنها البطيخ، والعنب، والكانتلوب، الموز، البرتقال.



-السلطة الخضراء تعد من أهم الوجبات الإضافية التي يمكنك تناولها للحصول علي فوائدها الكثيرة التي تحميك من التعرض لأي مضاعفات صحية وترطب الجسم.



-مع ارتفاع حرارة الطقس، عليك تجنب القيام بأي نشاط شديد يحتاج إلي فترة زمنية طويلة أو نشاط شديد، وذلك للحد من الإصابة بالجفاف.



