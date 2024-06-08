شكرا لقرائتكم خبر عن اعصر ليمون على الأطعمة الغنية بالحديد.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد وفيتامين سى يتفقان معا، بهذه الكلمات بدء تقرير نشر في موقع food ndtv سرده لأهمية "عصرة" الليمون البسيطة، فبعض القطرات منه على بعض أنواع الأطعمة التي تحتوى على الحديد، يمكن أن تضاعف فوائدها وتعززها.

وأوضح التقرير، أن أشهر هذه الأكلات الغنية بالحديد بكميات كبيرة هي السبانخ، تلك التي تحتوى على كميات كبيرة من عنصر الحديد، وتعد من أهم الأغذية التي يتم اللجوء لها للتخلص من فقر الدم والأنيميا، ولكن إضافة بعض قطرات الليمون الطازج عليها، يجعلها مليئة بفيتامين سى كذلك، مما يعزز هذ الخليط من فوائدها وامتصاص عناصرها.

قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم، استشارى الباطنة بكلية طب قصر العينى، أن إضافة الليمون على بعض أنواع الطعام الغنى بالحديد، هو عبارة عن إنتاج مزيج صحى ومفيد، يعزز معادلة كم الحديد وفيتامين ج الهام والضرورى لتعزيز المناعة، بالتالى يعزز ذلك من حركية المعدة وامتصاص الطعام، فتصبح المعدة والأمعاء قادرة على الامتصاص الكامل لعناصر الطعا، وللحديد ذاته والإستفادة القصوى منه في تعزيز المناعة ومحاربة فقر الدم.

والسبانخ تحتوى على سعرات حرارية منخفضة ولكنها تمد بالكثير من الحديد، والمغنيسيوم، والبروتين كذلك، فضلا فيتامين أ، ولأنها ورقية فهى غنية بالألياف وتشعر متناولها بالشبع، كما أنها صحية لأن بها مضادات أكسدة تعرقل شيخوخة الجسم وتعزز من قوته ونضارته وحيويته، لذا ينصح بإدخالها نيئة أو مطهية بشكل صحى في النظام الغذائي.