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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 8 يونيو من كل عام باليوم العالمى لأورام المخ، ويمكن اتباع نظام غذائى صحى وتناول بعض الأطعمة التي تقلل خطر الإصابة بسرطان المخ، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الفائقة المليئة بالعناصر الغذائية والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الدماغ، بحسب موقع "تايمز ناو".

يحدث ورم الدماغ - المعروف أيضًا باسم سرطان الدماغ - عندما تتشكل خلايا غير طبيعية في الدماغ، ووفقا للخبراء، هناك أكثر من 40 نوعا من أورام المخ، والتي يمكن أن تهدد الحياة، ولذلك، للتخفيف من مخاطر هذه الحالة القاتلة، يحث الأطباء الجميع على تناول طعام صحي وعيش حياة نشطة.

اليوم العالمي لأورام المخ.. نظام غذائى وأطعمة تقلل خطر الإصابة

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأورام المخ، والتي تشمل:

الفواكه والخضراوات

أظهرت الدراسات أن تناول الفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأورام المخ، ووفقا للخبراء، فإن بعض الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بمضادات الأكسدة تساعد أيضا في الوقاية من السرطان وتقليل تكرار الأورام، بما في ذلك التوت والفراولة والعنب والتفاح.

أطعمة غنية بالألياف

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، يدعم عملية الهضم وصحة الأمعاء، وهو أمر مفيد للغاية لعلاج أورام المخ وتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة قم بدمج الأطعمة مثل الخبز البني والأرز البني والمعكرونة البنية والفواكه والخضروات الطازجة والفاصوليا والبقول والفواكه المجففة وبذور الكتان في نظامك الغذائي اليومي.

الفول

تقول الدراسات أن الفول الغنى بالألياف والمواد المغذية الأخرى تعد إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت نباتيًا.

لا يساعد الفول في الحماية من السرطان فحسب، بل قد تساعد أيضًا في تقليل تكرار الإصابة بالسرطان في الجسم، كما أظهرت الأبحاث.

إن تناول الفول عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يساعدك على الحماية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يوصي الأطباء بتناول الكثير من الأطعمة المليئة بالكالسيوم، إلى جانب مكملات فيتامين د الكافية حتى يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

الأطعمة مثل الحليب والجبن والزبادي والجبن الطازج كلها مصادر جيدة للكالسيوم.

وفقا للخبراء، إذا كنت تختار استخدام بدائل الألبان، تذكر أن تختار تلك التي تحتوي على الكالسيوم المضاف.

الزبادي - الذي يحتوي على بكتيريا حية ونشطة مثل الزبادي اليوناني، يساعد على تحفيز نباتات الأمعاء وكذلك تعزيز جهاز المناعة لديك. يعد الزبادي أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين د، الذي يساعد الجسم على تنظيم جهاز المناعة.

ومع ذلك، تأكد من تجنب الزبادي المضاف إليه السكر والمضاف إليه الفاكهة مسبقًا وقم بتحليته بنفسك.

استخدم التوت أو العسل أو المكسرات أو القرفة للحصول على إضافات بسيطة وصحية.

أطعمة غنية بحمض الفوليك

تقول الدراسات أن حمض الفوليك يمكن أن يمنع ويبطئ انتشار ورم خبيث وانتشار أورام المخ. لذلك، من المهم إضافة الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل السبانخ والبرتقال والأرز والفاصوليا.

يمكنك أيضًا تناول مكملات حمض الفوليك المفيدة في رعاية المرضى بعد جراحة أورام المخ. وبصرف النظر عن السبانخ، حتى الخضراوات مثل الكرنب والجرجير كلها مصادر رائعة لحمض الفوليك الذي يساعد على تقليل الالتهاب ومساعدة الخلايا على مقاومة الأمراض للمساعدة في دعم جهاز المناعة لديك.

عند دمجها مع المكسرات والزيوت الدهنية، يمكن امتصاصها بسرعة في نظامك. أكلها نيئة أو مطبوخة للحصول على فوائد متساوية.

كيف تقلل بعض الأطعمة من خطر الإصابة بأورام المخ؟

أورام المخ يمكن أن تكون سرطانية أو حميدة، وبحسب الخبراء فإن صحة دماغك وتطور السرطان تتأثر بشكل كبير بأسلوب حياتك ونظامك الغذائي وبالتالي، فإن هذه المركبات المفيدة للغاية الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة تساعد على تقليل نمو السرطان.