شكرا لقرائتكم خبر عن مش طايق نفسك فى الحر.. نصائح فعالة للسيطرة على الغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأجواء الحارة، والطقس الساخن، حيث ترتفع درجات الحرارة، يصبح الجميع متأهبا للتوتر والعصبية، يلاحظ بشكل كبير ارتباط حرارة الطقس العالية والرطوبة المرتفعة، واضطرابات المزاج والعصبية لدى البعض، وهو ما يؤكده تقرير نشر في موقع damorementalhealth المعنى يالصحة العامة، والذى أكد على أن الحرارة المرتفعة تنهك الأعصاب وتثير الغضب، وذلك نتيجة انتاج المزيد من هرمون الكورتيزول، والذى يعزز عوامل التوتر والقلق العصبية والقلق، ويزيد من فرص ظهور مظاهر القلق فضلا عن بعض الأعراض الأخرى، مثل الدوخة، الدوار، العصبية الزائدة، القلق المرضى، زيادة حدة الجفاف، فضلا عن الرعشة في الأطراف أو الجسم، والبعض يعانى من حالة تعرق شديد.

فيما أوضح الدكتور أمجد العجرودى استشارى النفسية المجلس الإقليمى للصحة النفسية، أن الحرارة المرتفعة تؤثر على هرمونات الجسم، وتؤثر كذلك على الحالة المزاجية، تسبب الضيق الشديد لعدم شعور الإنسان بالراحة الهدوء، كما تظهر بعض الإضطرابات والمشكلات التي يخلفها الطقس الحار على شكل اضطرابات نوم قوية وحادة، لا يتسطيع خلالها الشخص النوم لساعات كافية، فضلا عن أنه يعانى من النوم لساعات طويلة، أو النوم القليل.

ونصح الدكتور أمجد بمجموعة من النصائح الهامة والتي من بينها:

-البعد عن التعرض للحرارة المباشرة خلال ساعات النهار بشكل مفرط

-اهتم بمعادلة درجة حرارة جسمك، لا برودة شديدة أو سخونة بالغة، بل اهتم بالاستحمام وتعديل حرارة جسمك بشكل طبيعيى، وتخلص من الضغوط

-اهتم بتناول كل ما يرطب جسمك خاصة المياه، جفاف جسمك يسبب لك أعراض نفسية منها الرعشة والضيق والشعور بالقلق

-اهتم بتنظيم ساعات نومك، واجعل روتين النوم ثابت كى تتمكن من الشعور بالهدوء

-ابعد عن منابع الضغوط، والنقاشات الحادة خلال الطقس الحار

-لا تنجرف مع عصبيتك، ابتعد عن الضيق والقلق، بتشتيت ذهنك