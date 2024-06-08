شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لأورام المخ .. أعراض سرطان المخ عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع اليوم العالمى لأورام المخ، لا يمكن أن ننسى فئة مهمة وأساسية وهم الأطفال، الذين يمكن أن يصابوا بأورام الدماغ أيضًا، ووفقًا لتقرير نشر في موقع childrenwithcancer المعنى بصحة الأطفال وأمراضهم، فإن سرطان الدماغ أو سرطان المخ عند الأطفال له الكثير من العلامات والأعراض، ويصيب الطفل أنواع بعينها من تلك الأورام الدماغية، منها الوزم النخاعى، والوم البطانى، والورم النجمى.

وتابع التقرير أن ورم المخ عند الأطفال يؤثر على الجهاز العصبى لديهم، وتختلف درجة زحف مثل هذه الأورام، وسرطانات المخ، فهناك أنواع بطيئة التقدم والانتشار، وأخرى سريعة الإنتشار، وتختلف وفقا للحالة وللكشف المبكر عنها ووفقا للكثير من العوامل التي تؤثر على الإصابة.

ومن أبرز أعراض سرطان المخ عند الأطفال حسبما يوضحها التقرير:

القيء المستمر أو القيء المتكرر عند الطفل بشكل ملحوظ

مشكلة في التوازن، أو انعدام التوازن

حركة بالعيون غير طبيعة وغير سليمة

اضطراب في الرؤية

تغير سلوك الطفل من أهم الأعراض والعلامات التي تحدث للطفل

يشعر الطفل بالكسل والخمول الشديد، وعدم القدرة على بذل الجهد

التواء الرقبة للطفل، أو تصلب الرقبة عند الطفل كذلك

زيادة حجم الرأس لدى الطفل ومحيطها

ويجب الكشف المبكر عن أورام المخ عند الأطفال والاهتمام بمتابعة أي تغيرات مرضية على الطفل.