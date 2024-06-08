شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيحب السكر.. نصائح وإرشادات لتناوله بدون أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس سراً أن تناول السكر المفرط يمكن أن يكون له آثار جانبية مختلفة على الأطفال والرضع، مما يؤثر على صحتهم ونموهم، وبالتالي، من المهم الانتباه إلى تناول السكر، خاصة في سن مبكرة، لتعزيز الصحة العامة. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك السكر لدى الأطفال والرضع:

1. مشاكل الأسنان: الإفراط في تناول السكر، وخاصة في شكل المشروبات السكرية والحلويات، يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان .و تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكر، وتنتج أحماضًا تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى مشاكل في الأسنان إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

2. زيادة خطر السمنة: يرتبط تناول السكر بكثرة بزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال. غالبًا ما تكون الأطعمة والمشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية ولكنها منخفضة القيمة الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية واحتمال عدم التوازن في استهلاك الطاقة.

3. خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: تناول كميات كبيرة من السكر باستمرار يمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

4. نقص التغذية: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تحل محل الأطعمة الغنية بالمغذيات في النظام الغذائي للطفل، مما يؤدي إلى نقص التغذية المحتمل. إذا امتلأ الأطفال بالوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فقد لا يستهلكون ما يكفي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروتين الضرورية للنمو والتطور.

5. المشكلات السلوكية: تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، مثل فرط النشاط ومشاكل الانتباه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه العلاقة بشكل كامل.

6. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: ارتبط الإفراط في استهلاك السكر أثناء الطفولة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب والاضطرابات الأيضية.

7. العادات الغذائية السيئة: تناول الأطعمة والمشروبات السكرية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى عادات غذائية سيئة في وقت مبكر من الحياة، مما يؤدي إلى تفضيل الأطعمة الحلوة وتحديات محتملة مدى الحياة في إدارة تناول السكر.

نصائح لتناول السكر:

-تقديم الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة بدلا من الوجبات الخفيفة السكرية.

-اختر الماء أو الحليب كمشروبات أساسية وقلل من المشروبات السكرية.

-اقرأ الملصقات الغذائية وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف.

-تشجيع عادات الأكل الواعية ونموذج السلوكيات الصحية.

-من خلال مراعاة تناول السكر وتعزيز نظام غذائي متوازن، يمكن للأطباء المساعدة في دعم صحة الأطفال والرضع.