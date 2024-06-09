شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة لإنقاص الوزن.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن هدفًا يسعى إليه الكثيرين، ولكن من المهم التعامل معه باستراتيجيات آمنة ومستدامة وفعالة، ولسوء الحظ، هناك العديد من النصائح المتداولة لإنقاص الوزن والتي يمكن أن تكون ضارة أو غير فعالة أو كليهما، ويقدم تقرير موقع "Healthline" أخطاء شائعة لإنقاص الوزن لا يجب عليك اتباعها أبدًا.

- اتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد للسعرات الحرارية

تعد الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية، بفقدان الوزن بسرعة ولكنها غالبًا ما تفشل في تحقيق نتائج مستدامة، ويمكن أن تسبب أيضًا ضررًا كبيرًا لجسمك، وعادةً ما توفر هذه الأنظمة الغذائية سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح.

غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي المقيد بشدة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم والصحة العامة، وعندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من السعرات الحرارية، فقد يبدأ في تحطيم الأنسجة العضلية للحصول على الطاقة، مما قد يقلل من كتلة العضلات والتمثيل الغذائي، فالتقييد الشديد للسعرات الحرارية ليس مستدامًا على المدى الطويل، وينتهي الأمر بمعظم الأشخاص إلى استعادة الوزن الذي فقدوه وأحيانًا كثيرة العودة لأنماط الأكل الطبيعية.

- تخطي وجبات الطعام وخاصة وجبة الإفطار

غالبًا ما يُوصف تخطي الوجبات ، وخاصة وجبة الإفطار، بأنها طريقة سريعة لخفض السعرات الحرارية، ومع ذلك، فإن هذا النهج يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، خاصة أن وجبة الإفطار تعتبر أهم وجبة في اليوم، فهي تبدأ عملية التمثيل الغذائي لديك بعد الاستيقاظ، وتخطيها يُبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يؤدي إلى قلة كفاءة حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم.

ويمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى الشعور بالجوع الشديد في وقت لاحق من اليوم، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو اختيار وجبات خفيفة غير صحية وعالية السعرات الحرارية، بجانب فقدان العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة.

- الاعتماد على المكملات الغذائية لإنقاص الوزن

بعض المكملات الغذائية التي تعد بإنقاص الوزن قد لا تخضع للتنظيم من قبل السلطات الصحية ويمكن أن تسبب مشاكل صحية في القلب، وتلف الكبد، وغيرها، حيث توفر المكملات الغذائية إحساسًا زائفًا بالأمان، مما يؤدي إلى إهمال الجوانب الأساسية لفقدان الوزن، مثل النظام الغذائي الصحى وممارسة النشاط البدني بانتظام.

- حمية التخلص من السموم والتطهير

تدعي حمية التخلص من السموم والتطهير أنها تخلص الجسم من السموم وتساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الأنظمة الغذائية منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تعطل عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

عادة ما تتضمن أنظمة التخلص من السموم استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية وقد تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى نقصها، ويمكن أن يسبب المحتوى العالي من الألياف في هذا النظام إلى الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإسهال، كما تُبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة على المدى الطويل.

- القضاء على المجموعات الغذائية بأكملها

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تستبعد مجموعات غذائية كاملة، مثل الكربوهيدرات أو الدهون، إلى اختلال التوازن الغذائي ومشاكل صحية أخرى، في حين أنه من الصحيح التقليل من أنواع معينة من الطعام وهذا يساعد فى إنقاص الوزن بشكل صحى، إلا أن التخلص التام منها نادرًا ما يكون ضروريًا أو صحيًا.

توفر كل مجموعة غذائية العناصر الغذائية الأساسية، فعلى سبيل المثال، تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا أساسيًا للطاقة، والدهون ضرورية لإنتاج الهرمونات وبنية الخلايا، ويمكن أن يؤدي الاستغناء عن بعض الأطعمة بشكل كامل إلى الرغبة الشديدة في الأكل مما يجعل الالتزام بنظامك الغذائي أكثر صعوبة.