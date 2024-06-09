شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الكتف المتجمد وكيفية علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكتف المتجمدة هو حالة مؤلمة تؤثرعلى مفصل الكتف وتتميز بالتصلب والألم وانخفاض كبير في نطاق حركة الكتف المصاب. يمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير كبير على نوعية حياة الشخص، ووفقا لخبراء الصحة، فإن السبب الدقيق وراء "مشكلة الكتف المتجمدة" لا يزال غير معروفاً، لكن الناس من جميع الأعمار يعانون في كثير من الأحيان من آلام غير متوقعة في الكتف، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الحياة اليومية وتجعل حتى الأعمال الروتينية صعبة القيام بها. ومن ثم، فمن الضروري فهم الأعراض والعلاجات المختلفة لإدارة الحالة بشكل فعال والتعافي بسرعة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

علامات الكتف المتجمدة كما يلي

التيبس: عادة ما تبدأ الكتف المتجمدة بالتصلب، الذي يتفاقم مع مرور الوقت. يصبح الكتف المصاب أقل قدرة على الحركة بشكل تدريجي.

الألم: يعاني الأشخاص المصابون بالكتف المتجمد من ألم مستمر وممل ومؤلم، خاصة عند محاولة تحريك الذراع.

نطاق الحركة المحدود: من أكثر السمات المميزة للكتف المتجمد هو الانخفاض الكبير في نطاق حركة مفصل الكتف. القيام بالأنشطة الروتينية اليومية يصبح أكثر صعوبة.

بداية تدريجية: عادة ما تستغرق الحالة من شهرين إلى تسعة أشهر لتتطور بشكل كامل، وعلى الرغم من أن الألم قد يتحسن تدريجيًا، إلا أن التيبس يستمر.

الألم المستمر : يمكن أن يكون ألم الكتف خفيفًا ومؤلمًا أو شديدًا ويمكن أن تختلف أيضًا في شدتها. قد تؤدي حركة الكتف إلى تفاقم الألم، والذي قد يكون موضعيًا أيضًا في مناطق معينة.

التيبس : العلامة المتكررة لألم الكتف هي النطاق المحدود للحركة، مما يجعل من الصعب القيام بالمهام اليومية مثل الوصول خلف الظهر أو فوق الرأس.

الضعف على المدى الطويل: يمكن أن يؤدي ألم الكتف إلى فقدان المنطقة المصابة قوتها، مما يجعل المهام التي تنطوي على رفع أو حمل الأشياء أكثر صعوبة.

زيادة عدم الاستقرار: يُبلغ الأشخاص الذين يعانون من آلام الكتف أحيانًا عن شعورهم كما لو أن مفاصل الكتف لديهم مرتخية

المنطقة الملتهبة : يمكن أن يؤدي الالتهاب في مفصل الكتف إلى ألم وتورم وحساسية في المنطقة المصابة.

أصوات فرقعة : عند تحريك الكتف، قد تشير أصوات النقر أو الفرقعة المسموعة إلى وجود مشكلة في المفصل.

الأسباب وعوامل الخطر:

عدم الحركة: يمكن أن يحدث الكتف المتجمد غالبًا عندما يتم تثبيت الكتف لفترة طويلة بسبب الإصابة أو الجراحة أو المرض.

الحالات الأساسية: بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري أو مرض باركنسون قد تزيد من خطر الإصابة بالكتف المتجمد.

خيارات العلاج:

يركز علاج الكتف المتجمد على هدفين أساسيين: تخفيف الألم واستعادة وظيفة الكتف الطبيعية. تشمل خيارات العلاج الشائعة ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات

العلاج الطبيعي غالباً ما يكون العلاج الطبيعي هو حجر الزاوية في العلاج، مع التركيز على تمارين التمدد لاستعادة المرونة ولاحقاً تمارين التقوية.

التمارين المنزلية بالإضافة إلى العلاج الطبيعي الاحترافي، يتم تشجيع الأفراد على أداء تمارين منزلية لطيفة للحفاظ على نطاق حركتهم وتحسينه.

الجراحة: عندما لا تؤدي التقنيات غير الجراحية إلى تحسين نوعية حياة المريض، يتم أخذ الجراحة بعين الاعتبار