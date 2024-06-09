شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابة طفلك بالأمراض الجلدية الحساسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطفح الجلدي شائع للغاية عند الأطفال حديثي الولادة، حيث تتضمن فترة حديثي الولادة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحياة مشاكل جلدية مختلفة ولكن معظمها غير مؤذية وعابرة، والجلد هو أكبر عضو في الجسم وخلال فترة الحمل ، يكون جلد الطفل محميًا في الرحم بينما بعد الولادة، يستغرق الأمر وقتًا للتكيف التدريجي مع العالم الخارجي لأن هذا الجلد حساس للغاية ورقيق وهش نظرًا لأن نظام الحاجز لم يتشكل الجلد بشكل كامل، وبالتالي يكون الجلد أكثر عرضة للصدمات والتهيج والالتهابات ، كما أنه يمتص الأدوية الموضعية أكثر من جلد الشخص البالغ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الحالات أو الأعراض التالية، في حال استمرارها، يجب عرضها على طبيب الأمراض الجلدية

الجلد الجاف أو الخشن أو المتقشر أو المتشقق باستمرار، حتى بعد الترطيب، يجب أن يثير القلق.

بقع حمراء على الجلد، قد تكون مستمرة لعدة أيام في مكان واحد أو مؤقتة.

جلد ملتهب وحكة يتضمن بقعًا من الجلد نازة أو متقشرة، وقد يفرك الأطفال جلدهم أو يخدشونه مما يشير إلى عدم الراحة أو التهيج.

الحساسية لدرجة الحرارة: قد يتفاعل الأطفال ذوو البشرة الحساسة الجافة بقوة مع التغير في درجة الحرارة مثل ظهور بقع جافة في الطقس البارد أو ظهور الاحمرار عند تعرضهم للحرارة أو حتى ضوء الشمس. هؤلاء الأطفال حساسون حتى للتعرض الخفيف لأشعة الشمس.

الأطفال ذوو البشرة الحساسة هم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية من بعض الأقمشة أو المنظفات أو العطور أو حتى منتجات العناية بالبشرة. وقد يصابون بظهور مفاجئ لبقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد، أو حساسية تشبه خلايا النحل على الجلد، أو احمرار، أو تورم، أو حكة.

تفاعلات الجلد تجاه المنتجات أو الملابس: تظهر هذه التفاعلات بشكل شائع عند الأطفال ذوي البشرة الحساسة، ويجب أن يرتدي هؤلاء الأطفال دائمًا ملابس قطنية فضفاضة.

قد يكون هؤلاء الأطفال حساسين حتى للمواد الكيميائية الموجودة في الصابون الخفيف أو المستحضرات أو الحفاضات، وقد يعانون من طفح الحفاض المستمر الذي لا علاقة له بضيق الحفاض أو إبقاء الطفل في حفاضات رطبة.