شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة البابايا يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة البابايا تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية خاصة أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات C وA، والألياف والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم بجانب مضادات الأكسدة، لذلك من المهم إدراجها في نظامك الغذائي اليومى لتحقيق أقصى فائدة، حيبما أفاد تقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول البابايا يوميًا

- البابايا غنية بفيتامين C، حيث توفر حبة متوسطة الحجم منها أكثر من المدخول اليومي الموصى به من هذا الفيتامين الذى يعتبر ضروريًا لوظيفة المناعة، والحفاظ على صحة الجلد ، والتئام الجروح.

- تحتوي البابايا على نسبة عالية من فيتامين أ، وخاصة في شكل بيتا كاروتين، ويعتبر هذا الفيتامين ضروريًا لصحة الرؤية، ووظيفة المناعة، وصحة الجلد.

- تعتبر البابايا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على وزن صحي.

- البابايا تحتوى على حمض الفوليك (فيتامين ب9)، وهو مهم لتخليق الحمض النووي ونمو الخلايا، مما يجعله ضروريًا للنساء الحوامل لدعم نمو الجنين.

- تحتوي البابايا على كمية لا بأس بها من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على وظائف القلب، وتنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب.

- توفر البابايا أيضًا المغنيسيوم، الذي يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج الطاقة، ووظيفة العضلات، وصحة العظام .

- تحتوي البابايا أيضًا على فيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون والذي يساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

- البابايا أيضًا تعتبر مصدرًا جيد لفيتامين K المهم لتخثر الدم وصحة العظام.

- تحتوي البابايا على اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

- تحتوي البابايا أيضًا على الكاروتينات الأخرى مثل اللوتين وزياكسانثين، والتي تعتبر مهمة لصحة العين وقد تساعد في تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى هذه العناصر الغذائية، تحتوي البابايا أيضًا على كمية صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى الإنزيمات المفيدة مثل البابين، الذي يساعد في عملية الهضم.