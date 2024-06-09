شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب المستردة.. اعرف فوائدها لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المستردة أو الخردل الأصفر أحد أكثر التوابل شيوعًا في جميع أنحاء العالم، عادة ما يتم صنع المستردة من خلال الجمع بين بذور الخردل مع الخل والملح والليمون وغيرها من المكونات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد المستردة لصحتك، بحسب موقع "very well fit".

فوائد المستردة لصحتك

المستردة لها فوائد صحية عديدة، لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي توفر فوائد صحية مختلفة بما في ذلك خصائص مضادة للسرطان، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفيروسات، ومضاد للفطريات، ومضاد للالتهابات، وخصائص التئام الجروح.

الخردل هو بهار منخفض السعرات الحرارية ذو نكهة عالية يمكن أن يحل محل الخيارات كثيفة السعرات الحرارية.

عادة ما يتم استهلاك الخردل بكميات صغيرة. عند استهلاكه كتوابل، فإنه لا يرتبط بفوائد صحية كبيرة ومع ذلك، يعتبر الخردل بديلاً منخفض السعرات الحرارية للعديد من التوابل الغنية بالدهون مثل المايونيز.

تستخدم أنواع مختلفة من بذور الخردل للأغراض الصحية. على سبيل المثال، استخدم المعالجون بالأعشاب القديمة بذور الخردل الأبيض لتصفية الصوت عند خلطها بالعسل

يحتوي الخردل على اثنين من مضادات الأكسدة: إيزوثيوسيانات وسينيجرين يتمتع زيت الأيزوثيوسيانات، وهو الزيت المسؤول عن إعطاء الطعم اللاذع الموجود في الخردل، بقدرات مضادة لسرطان الثدي والرئة والجهاز الهضمي وسرطان البروستاتا.

قد تلعب مادة Isothiocyanates أيضًا دورًا في إدارة مرض السكري، وتقليل نسبة الكوليسترول السئ لتوفير تأثيرات وقائية للقلب والأوعية الدموية وفوائد عصبية قد تساعد الأشخاص المصابين بمرض التوحد.

يحتوي الخردل المضاد للأكسدة الآخر على السينيجرين، وهو مقدمة للإيزوثيوسيانات حتى يتلف أو يتحطم عندما يحدث هذا، يقوم الإنزيم بتحويله إلى إيزوثيوسيانات أو زيت الخردل.

حقائق غذائية عن المستردة

توفر حصة الخردل الأصفر المجهز حوالي 3 سعرات حرارية فقط، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

معظم السعرات الحرارية الموجودة في الخردل تأتي من الكربوهيدرات، ولكن نظرًا لأن عدد السعرات الحرارية

منخفض جدًا، فمن غير المرجح أن تحدث هذه الكربوهيدرات فرقًا كبيرًا في تناولك اليومي.

لا توجد فيتامينات أو معادن مهمة في حصة واحدة من الخردل.

من الذكاء شراء الخردل بكميات صغيرة. يمكن أن يفقد البهار نكهته مع مرور الوقت، بما أنك ستستخدم الخردل على الأرجح بكميات محدودة، فلن ترغب في شراء حاوية كبيرة من المحتمل أن تفسد.

بمجرد فتحه، قم بتخزين الخردل في الثلاجة لمدة تصل إلى عام واحد.

يضفي الخردل طعمًا قويًا وحارًا يتناسب جيدًا مع اللحوم والمأكولات البحرية، يمكن أيضًا استخدام الخردل لصنع تتبيلات السلطة.