شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول كمية كافية من البروتين في وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار الصحية والمتوازنة هي أول وجبة في اليوم، ويجب أن تكون وجبة الإفطار المثالية غنية بالبروتين والكربوهيدرات الصحية والألياف، ووجبة الإفطار المتوازنة التي تحتوي على الكثير من البروتين والكربوهيدرات ذات الجودة الجيدة مع الألياف والدهون تعمل على ضبط نسبة السكر في الدم بشكل صحيح وتحسن مزاجك، وتساعد في الحفاظ على طاقتك طوال بقية اليوم وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ويساعد استهلاك كمية كافية من البروتين في دعم تخليق البروتين العضلي، وهذا يساعد في تطوير القوة والتمثيل الغذائي وتكوين الجسم، وتتطلب عملية هضم البروتين واستقلابه طاقة أكثر من العناصر الغذائية الأخرى - وهذا يساعد الجسم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام

ويساعدنا استهلاك البروتين الكافي على الشعور بالشبع، وهذا يضمن عدم الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الطعام وإدارة الوزن بشكل أفضل

والتصور الشائع عن البروتين هو أنه يصعب هضمه ويؤدي إلى زيادة الوزن ويساعد فى بناء الجسم فقط، ولكنه أيضًا البروتين ضروري لبناء المناعة ومكافحة الأمراض، كما أنه مفيد لمرحلة ما بعد الشفاء، ويعد زيادة تناول البروتين أمر مهم لإعادة بناء فقدان العضلات وتعزيز المناعة واستعادة مستويات الطاقة.

البروتين نوعان، كامل وغير مكتمل، والذي يتم تحديده من خلال تكوين الأحماض الأمينية، حيث توجد البروتينات الكاملة في الدواجن والبيض والحليب والأسماك وما إلى ذلك، مصادر البروتين الكاملة مثل الدجاج والديك الرومي والبط والبيض عالية من حيث الكمية والنوعية ويتم هضمها بنسبة 100٪، أما البيض والدواجن، إلى جانب كونها مصدرًا ممتازًا للبروتين، محملة أيضًا بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين أ و ب12 والزنك والحديد والسيلينيوم.