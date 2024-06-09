شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعافات الأولية للأطفال المصابين بالإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الأجواء الحارة، وتلك الموجة الطويلة التي تزورنا هذه الأيام، وتسبب لنا الكثير من الأعراض المرضية المختلفة، الناتجة عن الإرتفاع الحاد لدرجات الحرارة، مثل الشعور بالإعياء، والإجهاد الشديد، عدم القدرة على بذل الجهد، فضلا عن اضطراب حرارة الجسم وقوته، وتختلف تلك الأعراض من شخص لآخ ومن حالة لأخرى.

يقول تقرير نشر في موقع redcross أن الكثير من الكبار يصبحون عرضة للإجهاد الحرارى وآثار ضربة الشمس نتيجة الطقس الحار، سواء بالتعرض المباشر لآشعة الشمس، أو من خلال التعرض لدرجة الحرارة والرطوبة العالية أيضا، وهو ما يجعل الكبار والصغار في مهب الإصابة بمشكلة الإجهاد الحرارى المزعجة.

وفقا للتقرير فإن هناك العديد من الإسعافات الأولية للطفل المصاب بالإجهاد الحرارى، والذى تظهر عليه بعض الأعراض المرضية منها، جلده يكون ساخنا ومتوهجا، فضلا عن الإصابة بالجفاف، كذلك اضطراب الوعى والتشوش ، والصداع وألم الرأس، كذلك يعانى من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو السخونة الملحوظة، مع الشعور بالدوار

وينصح التقرير بنقل الطفل إلى مكان بارد، وتقليل ملابسه الخارجية تماما، أثناء نقل الطفل للمستشفى أو انتظار وصول المساعدة، يمكن رش بعض المياه على الملابس لتخفيف درجة حرارتهم، وعند نزول الحرارة يمكن ارتداء الملابس الجافة انتظارا أيضا للمساعدة والتدخل الطبي، وينصح بعدم تعرض الأطفال للحرارة العالية وآشعة الشمس المباشرة.