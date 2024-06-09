شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر اضطراب الغدة الدرقية على الرجال؟.. العلامات والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تنتج الهرمونات المسئولة بشكل رئيسي عن تنظيم معدل الأيض والنمو والتطور، وتسهيل مهمة وظائف الجسم الأخرى، مثل التحكم في القلب والعضلات والهضم، وعندما تتوقف الغدة الدرقية عن العمل بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات الغدة الدرقية، ويمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على الرجال تمامًا كما تؤثر على النساء، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا بين الإناث، و فهم العلامات والبحث عن التشخيص المناسب أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج الفعال وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الأعراض عند الرجال

يمكن أن تختلف علامات اضطرابات الغدة الدرقية لدى الرجال تبعاً للحالة المحددة. قد يظهر قصور الغدة الدرقية، الذي يتميز بخمول الغدة الدرقية، بأعراض مثل التعب وزيادة الوزن والاكتئاب والإمساك وانخفاض الرغبة الجنسية. من ناحية أخرى، فرط نشاط الغدة الدرقية، قد يسبب أعراض مثل فقدان الوزن، والتهيج، وسرعة ضربات القلب، وزيادة التعرق، والقلق.

وتشخيص اضطرابات الغدة الدرقية يتضمن تقييم شامل من قبل أخصائي الرعاية الصحية. يتضمن ذلك عادةً مراجعة شاملة للتاريخ الطبي، والفحص البدني، واختبارات الدم لقياس مستويات هرمونات الغدة الدرقية (TSH، T3، T4). و يوصى بإجراء اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو فحص الغدة الدرقية لتقييم بنية الغدة.

والتشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وتحسين الصحة العامة ومنع المضاعفات المحتملة المرتبطة باضطرابات الغدة الدرقية.