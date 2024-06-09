شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة صحية تمدك بالطاقة لمواصلة رحلة الحج بنشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحجاج في موسم الحج المبروك، يحتاجون خلال رحلتهم المباركة الشاقة للكثير من الأطعمة الصحية الداعمة، أو الفاكهة الصحية بشكل خاص، التي تمدهم بالترطيب وتعينهم على إكمال المناسك بصحة وقوة ونشاط وتمدهم بالطاقة والحيوية.

وفقًا لتقرير نشر في موقع uclahealth المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك مجموعة من أنواع الطعام التي تمد بالطاقة النشاط والتي يمكن للحاج أن يستعين بها في رحلته، ولأداء العبادات على أكمل وجه، ولعل من أهم ذهه الأغذية الخيار الغنى بالمياه الذى يمد بالترطيب لمواجهة حرارة الطقس، فهو يعزز من الحماية من الجفاف، فالخيار يحتوى على المياه التي ترطب الجسم.

الخس، من الخيارات الصحية والمفيدة التي تعزز الترطيب كذلك، ومدك بالطاقة والحيوية، وتعزيز نشاط الجسم، الطماطم القليل منها يعزز من نسب المياه في الجسم، وتساعد على تعزيز صحة الجسم ونشاطه، الفراولة من الفاكهة الصيفية الصحية والقليل منها يساعد على إمداد الجسم بالألياف، وكذا الفيتامينات والكثير من المياه والترطيب.

المكسرات مفيدة كذلك حسبما يوضح تقرير نشر في موقع توداى هيلث الذى يوضح أن المكسرات تحتوى على الدهون الصحية التي تساعد الجسم على الحفاظ على طاقته، كذلك الموز الذى يحتوى على البوتاسيوم ويساعد على إنتاج الطاقة، وزبدة الفول السودانى الذى يحتوى على الدهون الصحية التي تعزز من قوة وطاقة الجسم، والحمص الذى يعزز من البرويتن الذى يعزز من قوة العضلات وقوة الجسم وسلامته أيضا.