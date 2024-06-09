شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة للتعافي من ضربة الشمس.. علاج ووقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف والموجات الحارة التى تكررت مؤخرًا لا بد من معرفة الأطعمة التى تقلل خطر الإصابة بضربة الشمس وكذلك تساعد فى التعافي منها حال الاصابة، حيث يمكن لشمس الصيف الحارة أن تسحب الطاقة والمواد المغذية من الجسم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون خطيرة للغاية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التى تساعد على التعافي من ضربة الشمس.وبحسب موقع accu weather فإن الإنهاك الحراري وضربة الشمس أمران خطيران ويجب التعامل معهما على الفور، إذا وجدت أنك أو أحد أحبائك تشعر بالغثيان، أو تعاني من الصداع أو حتى تشعر بدوار طفيف، فتوقف عما تفعله وابذل جهدًا للهروب من الحرارة وإذا لم تشعر بالتحسن بعد 30 دقيقة، فمن المقترح أن تتصل بطبيبك لتجنب ضربة الشمس.

ومع ذلك، حتى لو كنت بعيدًا عن ضربة الشمس، فإن الجسم لا يزال يتأثر بشكل خطير بالحرارة والجهد لكن هناك أطعمة يمكننا تناولها والتي ستساعد أجسامنا على التعافي.

أطعمة غنية بالماء

ابحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لتجنب الجفاف، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والمعادن، ففي كثير من الحالات، القليل من السكر والكربوهيدرات البسيطة يساعد أيضًا على إعادة جسمك لطبيعته.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لوظيفة العضلات، فعندما ينخفض مستوى البوتاسيوم في الجسم، فإن عضلات الجسم سوف تتشنج، خاصة إذا كانت تعاني من الجفاف.

تناول موزة قبل الخروج أو تناول واحدة مباشرة بعد ممارسة النشاط للحصول على أفضل النتائج، والأفضل من ذلك، الموز المثلج سيساعد على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية أيضًا.

حليب الشيكولاتة أو الكاكاو باللبن

حليب الشيكولاتة يحتوي على النسبة المثالية من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات والبروتينات التي يمكنها اختراق الجسم بسرعة لتعويض العناصر الغذائية المفقودة.

اشرب حليب الشيكولاتة المثلج مع رشة كبيرة من الملح حيث سيشجع الملح جسمك على شرب المزيد بينما يجعل طعم حليب الشيكولاتة لذيذًا للغاية.

الخيار

يحتوي على 95% من الماء، ويحافظ على رطوبة الجهاز الهضمي بشكل جيد.

البطيخ

يحفز البطيخ في المقام الأول إطلاق العرق الزائد، وبالتالي لن تصاب بضربة الشمس وهو غني بالماء، لذا، تناول البطيخ للتغلب على الحرارة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة ماء تصل إلى 95%، أضف هذا المصدر الغني بمضادات الأكسدة الليكوبين وفيتامين C وفيتامين A إلى السلطات للحصول على وجبة باردة الليكوبين هو كاروتينويد، وهو الصباغ الذي يعطي الطماطم لونها الغني.