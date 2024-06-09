شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسترازينيكا تتعاون مع حياة كريمة للعناية بصحة الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد قشطة رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة استرازينيكا مصر، خلال مشاركة الشركة في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa health Excon ، لأننا مؤمنين بالدور الريادى الذى تلعبه مصر في صحة أفريقيا فإنها حققت إنجازات كبيرة في مجال الرعاية الصحية في مصر، وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف، إننا شاركنا بالمؤتمر من أول نسخة لها حيث أطلقنا عام 2022 مبادرة رعاية مرضى السرطان في افريقيا، موضحا، إن هذه المبادرة تم اطلاقها في مصر و7 دول أفريقية، وقد أدت الى حدوث تقدم في مجال الأورام في أفريقيا، وذلك من خلال تقديم التدريب المستمر لأكثر من 4000 طبيب، وفيما يتعلق بالتشخيص فإنه تم تشخيص 4000 مريض بدقة من خلال ادخال التكنولوجيا المتطورة أو الذكاء الاصطناعى ونستخدمه في التشخيص المبكر، وهدفنا هو الوصول إلى 800 ألف شخص للتشخيص المبكر خلال العامين القادمين والتوعية بمختلف أنواع السرطان.

وأوضح، إننا شاركنا بأكثر من برنامج توعية من خلال مبادرة Cancer Care Africa، بالذات في امراض سرطان الثدى وأمراض الرئة من خلال التوعية بخطورتها وكيفية تشخيصها.

وقال، إننا شاركنا بمؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الثالثة، موضحا إن استرازينيكا تهتم بالاستدامة في مجال تقديم الخدمات في القطاع الصحى، واليوم تم توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة حياة كريمة للعناية بصحة الرئة، وذلك من خلال تشخيص وعلاج المرضى في القرى الأكثر فقرا، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تم الوصول إلى 300 قرية وقمنا بعمل تجهيز كامل بالأجهزة التشخيصية لأمراض الرئة للتشخيص المبكر ثم العلاج.

وأشار إلى أن شركة أسترازينيكا تهتم بملف الأمراض النادرة، والدولة في مصر أصبحت تعطى لهذا الملف أهمية خاصة لأن الأمراض النادرة هي أمراض كثيرة، موضحا، إن الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بداية من التعريف بأنواعها والتوعية والوصول إلى المرضى المحتملين وتقديم علاج لهم.

وأكد، إن شركة استرازينيكا تدعم دور الدولة في هذا المجال، موضحا إنه على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي عقدت ورشة عمل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد بالإضافة الى مجموعة من الأطباء لوضع آلية مشتركة وخطة لعلاج الأمراض النادرة في مصر، موضحا، إن هناك أدوية سيتم طرحها في السوق المصرى قريبا لعلاج الأمراض النادرة.

وأشار إلى انه بجانب توفير الأدوية، فان أسترازينيكا تدعم دور الدولة في التوعية والتشخيص وتوفير العلاج، موضحا اننا نشارك الدولة في خطتها الطموحة في التوعية وعلاج الأمراض النادرة.

