شكرا لقرائتكم خبر عن كان يتعاطاه سفاح التجمع.. اعرف مخاطر إدمان مخدر الآيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحقيقات النيابة العامة معلومات جديدة حول قضية سفاح التجمع الخامس، المتهم بتعذيب 3 فتيات وقتلهن والتمثيل بجثتهن، وقال أحد أصدقاء السفاح أنه كان يتعاطى مخدر الآيس، حيث إن هذا المخدر سارع في إصابته باضطرابات نفسية، وأثر بشكل سلبي على حياته، ووصل معه إلى حد الإدمان، وارتكاب جرائمه فيما بعد، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر إدمان مخدر الآيس وتأثيره.

ما هو مخدر الأيس الذى كان يتعاطاه سفاح التجمع؟

وبحسب موقع healthdirect هو عقار مخدر يسبب الإدمان ويرتبط بمشاكل الصحة الجسدية والعقلية المزمنة، خاصة أن الأيس هو منبه للجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الرسائل المرسلة بين جسمك وعقلك.

يأتي على شكل بلورات صغيرة تشبه الثلج، أو على شكل مسحوق أبيض إلى بني يشبه البلورات، له رائحة قوية وطعم مرير يمكن أن يكون بشكل حقن أو سجائر أو شم أو ابتلاع، ويُعرف الأيس أيضًا باسم الشابو.

ما آثار تناول الأيس الذى كان يدمنه سفاح التجمع؟

يولد الأيس لدى متعاطيه اندفاعًا شديدًا يمكن أن يجعله يشعر بالسعادة والثقة والحيوية واليقظة، عدم وضوح الرؤية، الجز على الأسنان، ضربات قلب سريعة، العرق بشكل مفرط، جفاف الفم، القلق ويمكن أن تستمر هذه التأثيرات لمدة تصل إلى 12 ساعة.

مخاطر إدمان الأيس

قد يسبب الأيس الأعراض التالية:

الشعور بالإرهاق

صعوبة في النوم

انخفاض في الشهية

تعاني من الصداع والدوخة

الشعور بجنون العظمة

الهلوسة

الغضب الشديد والحزن



الجرعات العالية من الأيس والاستخدام المتكرر يمكن أن يسبب "فصام الأيس":

والذي يمكن أن يستمر بضعة أيام، ما يسبب:

الأوهام والهلوسة بجنون العظمة الشديدة

سلوك غير عادي أو عدواني أو عنيف

الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة أو كمية قوية من الأيس معرضون لخطر الجرعة الزائدة، وتشمل علامات الجرعة الزائدة ما يلي:

خفقان القلب

ألم صدر

مشاكل في التنفس

النوبات

أن تكون مضطربًا ومرتبكًا للغاية

صداع مفاجئ وشديد

الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى:

توقف القلب

فقدان الوعي

الموت