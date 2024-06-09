شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحافظ على عينيك من الحر.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لفترات طويلة لـ أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى العديد من مشاكل العين، بما في ذلك الجفاف والتهيج وحتى حالات أكثر خطورة مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، ولحماية أعيننا، من الضروري التأكد من حصولنا على العناصر الغذائية الصحيحة، وفقًا لما نشره onlymyhealth

5 فيتامينات للمحافظة على صحة العين 1. فيتامين أ

ربما يكون فيتامين أ هو العنصر الغذائي الأكثر شهرة لصحة العين، وذلك لسبب وجيه. فهو يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قرنية واضحة، وهي الغطاء الخارجي لعينك. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للدراسات، فإن فيتامين أ هو أحد مكونات رودوبسين، وهو بروتين موجود في عينيك يساعدك على الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة. أثناء موجة الحر، يزداد خطر جفاف العين بسبب الجفاف والتعرض المفرط لأشعة الشمس. يساعد فيتامين أ في الحفاظ على الأنسجة السطحية لعينيك وهو ضروري لإنتاج الأصباغ اللازمة لحسن سير العمل في شبكية العين. يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ في نظامك الغذائي في الحفاظ على رطوبة عينيك وتحسين الرؤية بشكل عام.

2. فيتامين C

تؤكد إحدى الدراسات أن المواد المؤكسدة الموجودة في فيتامين C تساعد على حماية عينيك من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية من الشمس. فهو يلعب دورًا في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي، وهما حالتان يمكن أن تتفاقم بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس. غالبًا ما تعني موجات الحر قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، مما يزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكن أن يساعد تناول فيتامين C بانتظام في تقوية الأوعية الدموية في عينيك وتحسين الصحة العامة لخلايا شبكية العين. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

3. فيتامين E

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي عينيك من الإجهاد التأكسدي. فهو يساعد في الحفاظ على أغشية الخلايا الصحية وتقليل الالتهاب، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص أثناء موجة الحر عندما تكون عيناك أكثر عرضة للجفاف والتهيج. في الحرارة الحارقة، قد ينخفض إنتاج الدموع، مما يؤدي إلى جفاف العين. يساعد فيتامين E في الحفاظ على الطبقة الدهنية من الغشاء المسيل للدموع، مما يضمن بقاء عينيك رطبة ومرتاحة. يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بفيتامين E في نظامك الغذائي في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر التهيج.

4. فيتامين ب2

فيتامين ب2، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين، ضروري للحفاظ على صحة العيون. وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يساعد فيتامين ب2 على تقليل خطر إعتام عدسة العين ويحمي عينيك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. يلعب الريبوفلافين أيضًا دورًا في استقلاب العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الضرورية لصحة العين. يمكن أن تؤدي موجات الحرارة إلى زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تسبب ضررًا مؤكسدًا لعدسة العين وشبكية العين. يعمل الريبوفلافين كدرع وقائي، مما يساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل خطر إعتام عدسة العين. إن ضمان تناول كمية كافية من فيتامين ب2 يمكن أن يساعد في حماية عينيك من الآثار الضارة للتعرض لأشعة الشمس.

5. فيتامين د

لا يعد فيتامين د ضروريًا لصحة العظام فحسب، بل اكدت الدراسات أنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العيون. فهو يساعد في تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يكون مشكلة شائعة أثناء موجات الحر عندما تكون العين أكثر عرضة للجفاف والتهيج. في حين أن ضوء الشمس هو مصدر طبيعي لفيتامين د، فإن التعرض المفرط أثناء موجة الحر يمكن أن يؤدي إلى ضرر أكثر من نفعه. من المهم الموازنة بين التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية لفيتامين د لضمان حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية دون المخاطرة بأضرار أشعة الشمس. يساعد فيتامين د في الحفاظ على الصحة العامة لسطح العين ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين.

