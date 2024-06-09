شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مبكرة لسرطان المبيض لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المبيض، الذي يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت"، هو حالة تصيب النساء ولا يتم اكتشافها في كثير من الأحيان حتى يتقدم إلى مراحل متقدمة، ومع ذلك، فإن فهم علامات الإنذار المبكر لهذا المرض والتعرف عليها يمكن أن يحسن النتائج ومعدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

عوامل الخطر الأكثر شيوعًا المرتبطة بسرطان المبيض، هي:

الحيض المبكر

انقطاع الطمث المتأخر

العقم (عدم الإنجاب).

تعتبر الرضاعة الطبيعية واستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

فيما يلي.. 5 علامات مبكرة لسرطان المبيض يجب على النساء معرفتها: الشعور بالانتفاخ المستمر

واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان المبيض هي الانتفاخ المستمر، وليس هذا هو نوع الانتفاخ الذي يأتي ويختفي مع تناول وجبة ثقيلة أو أثناء الدورة الشهرية، ولكن هو شعور دائم بالامتلاء وتورم في البطن لا يهدأ بمرور الوقت، وغالبًا ما تفسر النساء هذا العرض باعتباره مشكلة بسيطة في الجهاز الهضمي، ولكن من الضروري مراقبة مدة الانتفاخ وتكراره، وإذا استمر لأكثر من أسبوعين ولم يكن مرتبطًا بالنظام الغذائي أو التغيرات الهرمونية، يجب وقتها استشارة الطبيبة فورًا.

آلام الحوض أو البطن

الألم المزمن في الحوض أو أسفل البطن هو علامة مبكرة أخرى لسرطان المبيض، ويمكن أن تختلف شدة هذا الألم من الانزعاج الخفيف إلى التشنج الشديد، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن ما يقرب من 20٪ من النساء المصابات بسرطان المبيض في مرحلة مبكرة يعانين من آلام غير مبررة في الحوض أو البطن، وغالبًا ما يتم الخلط بين هذا الألم وتقلصات الدورة الشهرية، ولكن المؤشر الرئيسي هنا هو استمرار الألم، فإذا كنتِ تستخدمين مسكنات الألم بانتظام لتخفيف الانزعاج المستمر في البطن، فمن المهم استشارة الطبيب.

صعوبة في تناول الطعام أو الشعور بالشبع بسرعة

إن الانخفاض الملحوظ في الشهية والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام يمكن أن يكون علامة إنذار مبكرة لسرطان المبيض، وقد كشفت الأبحاث أن النساء اللاتي يعانين من الشبع المبكر باستمرار على مدار عدة أسابيع يجب تقييم إصابتهن بسرطان المبيض، خاصة إذا كان لديهن أيضًا أعراض أخرى ذات صلة مثل الانتفاخ أو آلام البطن.

كثرة التبول

الحاجة المفاجئة والملحة للتبول يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لسرطان المبيض، ويحدث هذا لأن الورم المتنامي يمكن أن يضغط على المثانة، مما يحاكي أعراض عدوى المسالك البولية، ووجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن التغيرات في عادات البول يعانين منها ما يقرب من 30٪ من النساء المصابات بسرطان المبيض في مرحلة مبكرة.

تغيرات في عادات الأمعاء

يمكن أن يسبب سرطان المبيض أيضًا تغيرات غير مبررة في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال، حيث أن قرب المبيضين من الأمعاء يعني أن الورم المتنامي يمكن أن يؤثر بسهولة على وظيفة الأمعاء، لذلك توصى الأبحاث بضرورة أن تؤخذ على محمل الجد مشاكل الجهاز الهضمي التي لا تستجيب للعلاجات أو التي تستمر لعدة أسابيع.

جدير بالذكر أنه يجب على النساء فوق 50 عامًا أن تكون على دراية بهذه العلامات واستشارة الطبيب فورًا، حيث أن الكشف المبكر عن الحالة من خلال الفحص السريري، والفحص بالموجات فوق الصوتية، واختبارات الدم، أمر بالغ الأهمية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالية العلاج.