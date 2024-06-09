شكرا لقرائتكم خبر عن ما ريجيم 5:2 لإنقاص الوزن؟ وخطوات تساعدك على اتباعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الحميات الغذائية الرائجة بهدف إنقاص الوزن التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة ومنها ريجيم 5:2 لإنقاص الوزن وهو جزء من خطة النظام الغذائي حالة الصيام المتقطع الذي يتضمن خمسة أيام من الأكل المنتظم ويومين من تقييد السعرات الحرارية.. ونتعرف على المزيد عن هذا الريجيم فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

ما ريجيم 5:2؟

يُعرف أيضًا باسم النظام الغذائي السريع، ويسمى النظام الغذائي 5: 2 لأن خمسة أيام من الأسبوع هي أيام الأكل الروتينية، في حين أن اليومين الآخرين يقيدان السعرات الحرارية إلى 500-600 سعرة حرارية في اليوم.

ووفقًا للخبراء، يعد هذا النظام الغذائي بمثابة أسلوب حياة؛ لأنه لا توجد متطلبات بشأن الأطعمة التي يمكنك أو يجب عليك تناولها، بل متى يجب عليك تناولها، ويجد الناس في جميع أنحاء العالم أن الالتزام بهذه الطريقة في تناول الطعام أسهل من اتباع نظام غذائي تقليدي محدود السعرات الحرارية.



كيفية اتباع ريجيم 5:2؟

بالنسبة لهذا النظام الغذائي، يجب عليك تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام كل أسبوع، ولا تقلق بشأن تقييد السعرات الحرارية، ولكن في اليومين الآخرين، تحتاج إلى تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها إلى ربع احتياجاتك اليومية.

ويمكنك اختيار أي يومين في الأسبوع تفضله، إذا كان بينهما يوم صيام واحد على الأقل.. إحدى الطرق الشائعة للتخطيط للأسبوع هي الصيام المتقطع يومي الاثنين والخميس، على سبيل المثال مع وجبتين أو ثلاث وجبات صغيرة، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي لبقية الأسبوع.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تناول الكثير من الوجبات السريعة أوالأطعمة المصنعة لن يساعد في إنقاص الوزن، بل يمكن أن يفعل العكس.

ماذا نأكل في أيام الصيام المتقطع؟

لا توجد قواعد صارمة لما يجب تناوله في الأيام التي تطبق فيها الصيام المتقطع ومع ذلك، هناك بعض أنماط الوجبات التي يمكنك اتباعها:

عادة الإفطار والغداء والعشاء

وجبتين أكبر قليلاً

وينصح خبراء التغذية بالتركيز أكثر على الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والألياف والبروتين التي تجعلك تشعر بالشبع دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة التي قد تكون مناسبة لأيام الصيام المتقطع:

خضروات مشوية

زبادي طبيعي مع التوت

البيض المسلوق

السمك المشوي أو اللحوم الخالية من الدهون

الحساء

قهوة سوداء

شاي

ماء

من يجب عليه تجنب النظام الغذائي 5:2؟

على الرغم من أن الصيام المتقطع آمن، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للجميع. وفقًا للخبراء، يجب على بعض الأشخاص تجنب القيود الغذائية والصيام تمامًا، ومن بينهم:

أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل أولئك الذين يعانون من انخفاض أو ارتفاع في مستويات السكر في الدم

النساء الحوامل أو المرضعات

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا

أولئك الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص الوزن