شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. 5 فواكه تخليك تكمل السعى والطواف بدون ما تهبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى موسم الحج فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بدرجة كبيرة، ويواجه حجاج بيت الله الحرام مشكلة الهبوط والإجهاد من الحرارة المرتفعة، لكن هناك بعض الفواكه التى يمكن أن تمنع عنهم إجهاد الحر وتساعدهم على استكمال مناسك الحج والسعى والطواف بدون مشاكل صحية، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

البطيخ

بحسب موقع vn express يحتوي البطيخ على 90% من الماء، يتمتع البطيخ بطعم حلو معتدل، وطبيعة تبريد، وقدرة على إرواء العطش وتخفيف ضربة الشمس والإرهاق الحراري بشكل فعال ويعتبر أحد أفضل مصادر الترطيب. يحتوي البطيخ أيضًا على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للأكسدة.



الشمام

يتمتع الشمام بطبيعته المبردة والقدرة على إرواء العطش، وتعزيز التبول، ومنع ضربة الشمس في الأيام الحارة يتكون الشمام من 90٪ ماء ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم، والتي تساعد على ترطيب الجسم وتبريده، كما أن الشمام غني بالمواد المغذية والألياف والمركبات النباتية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتحسن مستويات السكر في الدم وتحافظ على عظام وأسنان قوية.

اختر الشمام ذا القشرة الرفيعة والكبيرة والمستديرة التي تبدو ثقيلة عند الإمساك بها وتكون ناعمة قليلاً مع رائحة خفيفة ألذها هي تلك الناضجة والتي تظهر عليها علامات التشققات على الجلد.

المانجو

المانجو لها آثار مفيدة مثل تبريد الجسم، وإرواء العطش وتعزيز التبول، المانجو غنية بالألياف التي تدعم عملية الهضم، كما أنها توفر كمية وفيرة من فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة، ويقلل الالتهاب، ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

يمكن أن تساعد الخصائص القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في المانجو في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالصيف.

ويجب على مرضى السكري الحد من استهلاكهم للمانجو، ويجب على الأفراد الذين يعانون من الحساسية أو الطفح الجلدي شرب الكثير من الماء وزيادة تناولهم للخضراوات الورقية عند تناول المانجو.

البرتقال

الفواكه الحمضية مثل البرتقال هي فواكه ذات طبيعة باردة، ومحتوى مائي عال، وكميات وفيرة من فيتامين C، مما يساعد على تقليل العطش وتعزيز جهاز المناعة. يمكن تحويلها إلى مشروبات منعشة مثل العصائر للحفاظ على الجسم باردًا ونشطًا وصحيًا خلال فصل الصيف.

يتمتع البرتقال بطعم حلو وطبيعة تبريدية وقدرة على تخفيف الحرارة. عصير البرتقال لذيذ ومغذٍّ، ويمكن دمجه مع الخضار والفواكه الأخرى لصنع العصائر،

ويجب على الأفراد الذين يعانون من قرحة المعدة أو الأمعاء أو التهاب البنكرياس أو مشاكل في الكلى الحد من استهلاكهم للبرتقال. تجنب تناول البرتقال على معدة فارغة، أو عندما تكون ممتلئة بالفعل، أو مباشرة قبل وبعد شرب الحليب.

الليمون

يتمتع الليمون بطعم حلو وحامض، وطبيعة محايدة، وقدرة على تخفيف الحرارة وإرواء العطش. ويمكن استخدامها أيضًا في حالات ضربة الشمس والجفاف والأرق وضعف الشهية.

الليمون مصدر غني بفيتامين C، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمواد المغذية، إنها تعزز وظيفة المناعة، وتدعم عملية الهضم، وتقلل من التعب، وتحافظ على توازن الرطوبة والمعادن، وتعزز البشرة خلال الأيام المشمسة.