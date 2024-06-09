شكرا لقرائتكم خبر عن قد لا تكون حالة مرضية.. 6 عادات غير صحية تسبب جفاف بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من جفاف الجلد دون مبرر، ويعتقدون أن السبب وحده قد يكون معاناتهم من أمراض كامنة، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب عادات غير صحية نقوم بها تؤثر سلبًا على بشرتنا، مما أدى إلى إصابتها بالخشونة والجفاف باستمرار، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 6 أسباب لجفاف وخشونة البشرة باستمرار:

استخدام الصابون والمنظفات

هناك العديد من أنواع الصابون والمنظفات والشامبو التي تخفض مستوى الرطوبة من بشرتك وفروة رأسك وتزيل الزيوت الطبيعية من الجسم، لذلك من المهم أن تختارِ غسول الوجه والجسم وكذلك منظف صحى بعناية، حيث إن استخدام غسول الجسم المرطب أفضل بكثير من الصابون القاسي الذي يؤدي إلى جفاف الجلد طوال العام، خاصة في فصل الشتاء.

الهواء الجاف

في بعض الأحيان، يمكن للهواء الموجود داخل منزلنا أن يضر بشرتنا كما يفعل الهواء الخارجي، وخاصة الحرارة التي تخفض مستويات الرطوبة، مما يجعل بشرتنا جافة ومُعرضة للحكة، لذلك، يمكنك استخدام جهاز ترطيب لاستعادة الرطوبة إلى الهواء في منزلك مما يقلل التورم والاحمرار ويهدئ البشرة الجافة والمتشققة.

قضاء فترة طويلة في الاستحمام

قد يبدو الاستحمام لفترة طويلة أمرًا مغريًا، لكن هذا الأمر قد يسبب مشاكل لبشرتك ويؤدى إلى جفاف وطفح الجلد خاصة خلال الأشهر الباردة، لذلك لا تستحم لأكثر من 10 دقائق وحافظ على درجة حرارة الماء دافئة وليست ساخنة للغاية.

غسل اليدين بشكل متكرر

يقوم بعض الأشخاص بغسل أيديهم بشكل متكرر مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، وقد يضطر بعض الأشخاص الذين يعملون في مهن معينة تتطلب غسل اليدين باستمرار، وللتخلص من آثار هذه العادة على بشرتك يفضل استخدام الماء الفاتر ثم استخدام مرهم مرطب.

قضية الشيخوخة

مع تقدمنا في السن، هناك خطر متزايد للإصابة بجفاف الجلد والذي قد يؤثر على حوالي نصف الأفراد في الفئة العمرية التي تزيد أعمارهم على 40 عامًا، لذلك، احرص على استخدام مرطب جيد لمعالجة الجفاف.

حالات طبية معينة

هناك بعض المشاكل الجلدية مثل الأكزيما والصدفية التي تجعل بشرتنا أكثر جفافًا، ويمكن أن تؤدي هذه الحالات الجلدية أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري أو الغدة الدرقية أو الكلى أو فيروس نقص المناعة البشرية أو سوء التغذية.