شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الهاتف المحمول على صحة السمع عند الأطفال؟.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميل الهواتف المحمولة إلى الصوت العالى نظرًا لأن تطبيقات بث الموسيقى والألعاب وحتى نغمات الرنين يمكن أن تصل إلى مستويات صوت تتجاوز 110 ديسيبل، وتنخفض مستويات الاستماع الآمنة إلى أقل من 85 ديسيبل لمدة لا تزيد على ثماني ساعات يوميًا، والتعرض المفرط للأصوات العالية يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الشعر الحساسة في الأذن الداخلية، ما يؤدي إلى فقدان السمع الناجم عن الضوضاء وكلما تعرضت للإصابة في سن أصغر، زاد خطر الإصابة بفقدان السمع، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يوصي بها الخبراء والتي يجب مراعاتها: تعيين حدود واضحة

وضع مبادئ توجيهية حولها وقت الشاشة ومستويات الصوت أمر بالغ الأهمية. شجّع على فترات راحة من استخدام الشاشة وحدد مدة استخدام سماعة الرأس أو سماعة الأذن، خاصة عند مستويات الصوت العالية.

تثقيف حول صحة السمع

خذ الوقت الكافي لتثقيف أطفالك حول أهمية حماية آذانهم. اشرح العواقب المحتملة للتعرض المفرط للضوضاء ومكنهم من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن استخدامهم للأجهزة الصوتية الشخصية.

الرقابة الأبوية أمر لا بد منه

توفر العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ميزات الرقابة الأبوية التي تسمح لك بمراقبة وإدارة وقت شاشة طفلك واستخدام التطبيقات. استفد من هذه الأدوات لفرض عادات رقمية صحية والحد من التعرض للمحتوى الذي قد يكون ضارًا.

تشجيع ممارسات الاستماع الآمنة

علم أطفالك كيفية استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن بأمان. شجعهم على استخدام إعدادات تحديد مستوى الصوت عندما تكون متاحة، وأخذ فترات راحة دورية، وتجنب التعرض للأصوات العالية لفترة طويلة. التأكيد على أهمية حماية سمعهم الآن لمنع العواقب طويلة المدى.

إنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا

قم بتعيين مناطق معينة في منزلك، مثل غرف النوم أو مناطق تناول الطعام، كمناطق "خالية من التكنولوجيا". وهذا يشجع التفاعل العائلي ويقلل الاعتماد على الأجهزة الرقمية، ويعزز التوازن الصحي بين وقت الشاشة والأنشطة الأخرى.

تعزيز الأنشطة البديلة

شجع أطفالك على المشاركة في الأنشطة التي لا تتضمن الشاشات، مثل اللعب في الهواء الطلق أو القراءة أو الفنون والحرف اليدوية أو ألعاب الطاولة. يساعد توفير مصادر بديلة للترفيه على تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية وتعزيز الرفاهية العامة.

جدولة فحوصات منتظمة للأذن

اجعل من أولوياتك جدولة فحوصات منتظمة مع أخصائي السمع لمراقبة صحة طفلك السمعية. يسمح الاكتشاف المبكر لأي مشكلة بالتدخل واتخاذ الاحتياطات في الوقت المناسب، مما يضمن السمع الأمثل لسنوات قادمة.