شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تسيطر على نوبات غضب طفلك بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغضب يعتبر عاطفة مثل السعادة أو الحزن أو الخوف، وهو شائع لدى الأطفال في جميع الأعمار، ومع ذلك، غالبًا ما يجد الأطفال صعوبة في التمييز بين العدوان والغضب، وعندما لا يتمكن الأطفال من التحكم في إحباطهم وغضبهم، فقد يتصاعد الأمر في كثير من الأحيان إلى العنف، لذلك من المهم إيجاد حلول من الأبوين للسيطرة على نوبات غضب أطفالهم، وهو ما يقدمه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. 4 طرق يمكن استخدامها لمساعدة الأطفال الذين يجدون صعوبة في السيطرة على غضبهم:

افهم نفسك كأب أو أم أولاً

من المهم جدًا أن يفهم الآباء مشاعرهم ثم يتعاملوا مع الطفل، كثير من الأطفال لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نوبات الغضب، ومن خلال إدراكك لكيفية تأثير أسلوب التربية على طفلك، يمكنك تنفيذ التقنيات التي تساعد في تلبية احتياجاته العاطفية.

الشعور بالأمان

وفقًا للأطباء النفسيين، من الضرورى أن تُشعر طفلك بالأمان وتهيأ له بيئة إيجابية، حيث يساعدهم الشعور بالأمان فى التعبير بدلاً من قمع أنفسهم، كما لا تبالغ في رد فعلك عندما يرتكبون خطأ ما، فهذا قد يكون له تأثير سلبى في قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم.

مكان آمن

عندما يكون طفلك غاضبًا ويثور غضبه في مكان عام، ليس عليك أن تتصرف، ولكن اصطحب الطفل إلى مكان خاص بعيدًا عن الناس وحاول السيطرة على غضبه وناقشه في الأمر، لا تبدأ أبدًا في توبيخهم علنًا لأن ذلك يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه باحترامهم لذاتهم وقد يبدأون في أن يصبحوا أكثر تمردًا بسبب ذلك.

تحويل التركيز

بينما يعبرون عن غضبهم في ذلك الوقت، حاول تحويل تركيزهم هذا يساعدهم فى التهدئة، من خلال أكثر من طريقة منها المشى، كما يمكن أن تعلمهم تمارين التنفس العميق وعد الأرقام والتأمل ليشعروا بالراحة.