شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم للوقاية من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى هي رواسب صلبة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكليتين، ما يسبب الألم الشديد وعدم الراحة، ويمكن أن تؤثر على أي جزء من المسالك البولية، من الكليتين إلى المثانة، في حين أن الوراثة والحالات الطبية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، فإن بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بها، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

طرق فعالة للوقاية من حصوات الكلى: حافظ على رطوبة جسمك

شرب الكثير من الماء يخفف المواد الموجودة في البول والتي تؤدي إلى تكون الحصوات. عندما تصاب بالجفاف، يصبح البول أكثر تركيزًا بالمعادن التي يمكن أن تشكل الحصوات.

الحد من تناول الملح

ارتفاع مستويات الصوديوم يزيد من كمية الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى تكوين الحصوات، قلل من تناول الملح عن طريق تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المالحة. قم بالطهي بمكونات طازجة واستخدم الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على طعامك بدلاً من الملح. تحقق من الملصقات الغذائية للتأكد من محتوى الصوديوم وحاول استهلاك أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن للكالسيوم الغذائي أن يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالأوكسالات في الأمعاء، مما يقلل من كمية الأوكسالات التي تصل إلى الكلى.

مراقبة تناول البروتين الحيواني

الاستهلاك العالي للبروتين الحيواني يزيد من مستويات حمض البوليك، مما يمكن أن يساهم في تكوين حصوات حمض البوليك، ووللحد من تناول اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والمأكولات البحرية. اختر مصادر البروتين النباتية مثل الفول والعدس والتوفو. اهدف إلى الحفاظ على نسبة البروتين الحيواني عند 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

الحفاظ على وزن صحي

السمنة وزيادة الوزن المفرطة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بسبب ارتفاع مستويات مقاومة الأنسولين والتغيرات الأيضية المرتبطة بها، ولذلك مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات، لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. تجنب الأنظمة الغذائية القاسية أو إجراءات فقدان الوزن الشديدة، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالحصوات.