شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحذر الأطباء من الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرب العديد من الأشخاص مشروبات الطاقة من أجل المضي قدمًا خلال اليوم، والحفاظ على نشاطهم وتركيزهم، ومواصلة النشاط البدني.

لكن هذه المشروبات لا تساهم حقًا في تحسين صحتهم، بل إنها تفسدها، وفقًا لموقع هيلث سايد يحذر الأطباء من تناول مشروبات الطاقة، ويشير بحث جديد إلى أن هذه المشروبات قد تسبب تداعيات خطيرة، لأنها تحتوي على "مستويات عالية من السكر والكافيين".

نقلاً عن البحث، ذكر تقرير الإندبندنت أن الأطباء يحذرون بشكل عاجل من أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى "حالة تهدد الحياة" وتتطلب علاجًا طارئًا، يبدو أن كمية الكافيين فيها تتراوح من 80 ملجم إلى 300 ملجم لكل وجبة، مقارنة بـ 100 ملجم الموجودة في فنجان القهوة، هذه النسب من الكافيين يمكن أن تؤدي إلى أمراض مرتبطة بالقلب، إلى جانب أمراض صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود مكونات مثل التورين (حمض أميني) والغوارانا (نبات) في العديد من مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مشاكل في معدل ضربات القلب وتغيير ضغط الدم ويسبب مشاكل أخرى في وظائف القلب.

يحذر الأطباء من أن هذه المشروبات يمكن أن تعطل النظام الكهربائي للقلب، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، والذي يمكن أن يؤدي حتى إلى توقف القلب المفاجئ (SCA)، حيث يتوقف القلب عن النبض

ووفقًا للتقرير، قام الباحثون في مايو كلينك بتحليل البيانات الطبية لما يصل إلى 144 مريضا، الذين "نجوا" من سكتة قلبية بعد علاج طارئ، ومن المثير للاهتمام أن سبعة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عامًا، تناولوا مشروبات الطاقة؛ ستة منهم احتاجوا إلى "العلاج بالصدمات الكهربائية". يحتاج المرء إلى "الإنعاش اليدوي".

وفي مقال نشرته شبكة Mayo Clinic ارتبط تناول الكافيين بالعصبية والأرق والتهيج ونوبات الهلع وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق الموجودة مسبقًا أكثر عرضة لهذه التأثيرات، يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، وقد ارتبط تناول كميات كبيرة منه بزيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول .

كما حذرت من أن الإفراط في تناول الكافيين، "أكثر من 400 ملليجرام يوميا"، يمكن أن يسبب خفقان القلب والإثارة واضطراب الجهاز الهضمي، والرعشة، ويرتبط استخدام الكافيين بكثرة أيضا بزيادة خطر السلوكيات الإدمانية الأخرى، مثل التدخين.