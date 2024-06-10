شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحماية من الأمراض المنتقلة عن طريق الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الأمراض المنقولة بالغذاء مصدر قلق خطير، حيث تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم كل عام، من خلال اتباع بعض الممارسات البسيطة، ويمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير والتأكد من أن الطعام الذي تحضره في المنزل آمن ولذيذ.

فيما يلي حسب موقع onlymyhealth تفاصيل المبادئ التوجيهية الرئيسية لسلامة الأغذية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند (FSSAI) للحفاظ على مطبخك ملاذاً لوجبات آمنة وصحية.

التنظيف: اغسل يديك والأسطح بشكل متكرر

يمكن أن تكمن البكتيريا على الأسطح المختلفة في مطبخك، بما في ذلك يديك وألواح التقطيع والطاولات والأواني وحتى المنتجات الطازجة، لمنعها أعط الأولوية للنظافة.

اغسل يديك جيدًا

هذه هي القاعدة الذهبية لسلامة الغذاء، افرك يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد تناول الطعام أو استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات أو التعامل مع الحيوانات الأليفة.

تنظيف الأسطح والأواني بشكل متكرر: بعد إعداد كل عنصر غذائي، اغسل ألواح التقطيع والأطباق والأواني وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون، فكر في استخدام المناشف الورقية لمسح الأسطح، وإذا كنت تستخدم المناشف القماشية، فاغسلها بشكل متكرر بالماء الساخن.

لا تنس الفواكه والخضراوات

اشطف جميع المنتجات الطازجة تحت الماء الجاري، حتى تلك التي تحتوي على جلود أو قشور لن تأكلها. بالنسبة للفواكه والخضروات ذات القشرة الصلبة، قم بفركها جيدًا باستخدام فرشاة الخضروات النظيفة أثناء الشطف. اغسل أغطية المعلبات قبل فتحها.

احفظ اللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى

يحدث التلوث المتبادل عندما تنتشر البكتيريا من مادة غذائية إلى أخرى، يعد هذا مصدر قلق كبير عند التعامل مع اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض، فيما يلي كيفية الحفاظ على هذه العناصر وعصائرها بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للأكل.

حافظ على الفصل طوال الوقت:

ابدأ في متجر البقالة، احتفظ باللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض منفصلة عن الأطعمة الأخرى في عربة التسوق والحقائب والثلاجة.

ألواح التقطيع المخصصة:

استخدم لوح تقطيع واحد للمنتجات الطازجة ولوح منفصل للحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية، وهذا يساعد على منع التلوث المتبادل.

لا توجد واجبات مزدوجة على الأطباق: لا تضع أبدًا الطعام المطبوخ على طبق كان يحتوي في السابق على اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض، اغسل الطبق جيدًا قبل استخدامه مرة أخرى.

التتبيلة بحذر:

لا تعيد استخدام التتبيلة المستخدمة في الأطعمة النيئة إلا إذا قمت بغليها أولاً، وهذا يضمن تدمير أي بكتيريا موجودة.

الطبخ:

تأكد من درجات الحرارة الداخلية المناسبة

تتوقف سلامة الأغذية على درجات حرارة الطهي المناسبة، يتم التخلص من البكتيريا الضارة عندما يصل الطعام إلى درجة حرارة داخلية عالية بدرجة كافية، فيما يلي بعض النصائح الإضافية:

مقياس الحرارة:

تحقق دائمًا من درجة الحرارة الداخلية للأطعمة المطبوخة باستخدام مقياس حرارة الطعام في عدة أماكن. وهذا يضمن وصول جميع أجزاء اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض أو أطباق البيض إلى درجات حرارة آمنة.

لا تعتمد على اللون:

يجب طهي اللحوم المفرومة والدواجن حتى تصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة، بغض النظر عن اللون، فاللون ليس مؤشرًا موثوقًا على النضج.

البيض:

مطبوخ بالكامل، لا يسيل أبدًا: اطهي البيض حتى يصبح الصفار والبياض متماسكين. تجنب الوصفات التي تحتوي على صفار سائل أو البيض النيئ.

إعادة التسخين بأمان:

قم دائمًا بغلي الصلصات والحساء والمرق عند إعادة التسخين.

باتباع هذه الإرشادات البسيطة والفعالة السابقة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء بشكل كبير والتأكد من أن كل وجبة تحضرها في المنزل هي احتفال بالطعام الآمن واللذيذ.

