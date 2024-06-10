شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحتاج الكبد التخلص من السموم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التعرف على العلامات التي تشير إلى أن الكبد يحتاج التخلص من السموم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، نظرًا لأنماط حياتنا الحديثة المليئة بالأطعمة المصنعة والسموم البيئية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة التي يجب الانتباه إليها: 1. التعب وانخفاض مستويات الطاقة

الشعور بالتعب المستمر على الرغم من الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون علامة على الحمل الزائد على الكبد. عندما يمتلئ الكبد بالسموم، فإن ذلك يؤثر على قدرته على إنتاج الجليكوجين الذي يخزن الطاقة واستقلاب العناصر الغذائية بكفاءة، ما يؤدي إلى التعب والخمول.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني بشكل متكرر من الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك أو الإسهال، فقد يشير ذلك إلى احتقان الكبد. وينتج الكبد الصفراء التي تساعد في هضم الدهون. عندما يتضرر الكبد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف إنتاج الصفراء، مما يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وعدم انتظام حركات الأمعاء.

3. زيادة الوزن غير المبررة أو صعوبة فقدان الوزن

يمكن لضعف الكبد أن يعطل عملية التمثيل الغذائي وهضم الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن أو صعوبة التخلص من الوزن الزائد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسموم المخزنة في الخلايا الدهنية أن تعيق جهود فقدان الوزن، مما يجعل من الصعب تحقيق الوزن المطلوب.

4. مشاكل الجلد

الجلد هو عضو رئيسي للتخلص من السموم، وعندما يتم تحميل الكبد بشكل زائد، قد يتم طرد السموم من خلال الجلد، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مختلفة. قد تشمل هذه الأعراض حب الشباب، أو الأكزيما، أو الصدفية، أو الحكة، أو اصفرار الجلد المعروف باسم اليرقان، مما يشير إلى خلل في الكبد.

5. ضبابية الدماغ وضعف التركيز

يمكن أن يؤثر الكبد السام على الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى صعوبات في التركيز وضعف الذاكرة والشعور بالضبابية العقلية. يحدث هذا لأن السموم المنتشرة في مجرى الدم يمكن أن تضعف وظائف المخ وتعطل توازن الناقلات العصبية.