شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشاكل الصحية للأسنان المرتبطة بالتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين هو السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب وسرطان الرئة والأمراض التناسلية لدى الرجال والنساء ومع ذلك، فإن أحد جوانب صحتنا التي نميل إلى تجاهلها هو صحة أسناننا، والتي تتأثر أيضًا سلبًا بالتدخين، وفي الواقع، السجائر والأشكال الأخرى من التبغ هي الأسباب الرئيسية لسرطان الفم، وأمراض اللثة، وغيرها من مشاكل صحة الفم، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وأمراض اللثة هي عدوى يمكن أن تؤثر على بنية العظام الداعمة لأسنانك، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط أسنانك، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، والتبغ يقلل من تدفق الدم إلى اللثة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب ونزيف اللثة وفقدان الأسنان في نهاية المطاف إذا ترك دون علاج.

تشمل الأعراض الشائعة لأمراض اللثة ما يلي

التهاب وتورم اللثة

اللثة أو نزيف اللثة

الألم أثناء مضغ الأطعمة

الأسنان فضفاضة

الأسنان الحساسة

اللثة التي انسحبت بعيدا عن أسنانك

اصفرار الأسنان

من المهم أن نلاحظ أن التدخين يمكن أن يصبغ الأسنان ويسبب رائحة الفم الكريهة المستمرة، و يساهم القطران والنيكوتين الموجودان في السجائر في اصفرار الأسنان بمرور الوقت، وهو ما قد يكون من الصعب علاجه دون تدخل متخصص، وفي غضون أسابيع من الإقلاع عن التدخين، يتحسن تدفق الدم إلى اللثة، مما يقلل الالتهاب ويقلل خطر الإصابة بأمراض اللثة. كما أن التوقف عن التدخين يمنع المزيد من تلطيخ الأسنان، مما يسمح لها باستعادة لونها الطبيعي من خلال العناية المناسبة بالأسنان.