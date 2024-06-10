شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة وخاصة للبرتقال في الصيف والموجات الحارة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرتقال في الصيف له فوائد عديدة، وفقًا لتقرير نشر في موقع starhealth الطبي المعنى بالأمراض والصحة العامة، فإنه لا شك أن فوائد البرتقال كثيرة ومتشعبة، وذلك لأنه أحد أهم أنواع الفاكهة التي تمد الجسم بالمياه، ولأنه يحتوى على كم هائل من الألياف التي تشعرك بالشبع لفترة طويلة، فضلاً عن أنها تعزز من صحه الجسم لاحتوائها على الكالسيوم الصحى المعزز لقوة العظام.

تابع التقرير أن للبرتقال فائدة خاصة خلال فصل الصيف، والموجات الحارة التي نمر بها هذه الأيام، مثل قدرته على ترطيب الجسم بشكل عميق، وذلك لأنه يساعد على منع الإصابة بالجفاف في الصيف والذى يكثر الإصابة به في هذه الآونة، فضلاً عن أنه يعزز من ترطيب البشرة والجلد العميق، وذلك لأنه يعزز من حيوية ونشاط الجسم أثناء الطقس الحار.

وتابع التقرير أن أمراض الصيف كثيرة ومتشعبة، ويقى البرتقال من زيادة فرص العدوى خلال الصيف، نتيجة احتواءه على كم هائل من فيتامين سى الصحى والذي يعزز من مناعة الجسم، والقدرة على الدفاع عن الجسم ضد هجمات المرض.

ولا شك أن البرتقال وفقًا للتقرير يحتوى على كم هائل من الألياف، وكذلك حمض الفوليك، كذا يساعد البرتقال خلال فصل الصيف على تعزيز قدرة المعدة على إمتصاص الحديد من الأطعمة المختلفة واستفادة الجسم منه.