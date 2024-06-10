شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل المشي في الصباح أم المساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المشي أحد أبسط أشكال التمارين الرياضية وأكثرها فعالية، حيث يقدم العديد من الفوائد الصحية بغض النظر عن الوقت من اليوم، ومع ذلك، فإن الاختيار بين المشي في الصباح والمساء يمكن أن يعتمد على الأهداف الشخصية، ونمط الحياة، والتأثيرات الفسيولوجية، وكلاهما له العديد من الفوائد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد المشى في الصباح

- التعرض للضوء الطبيعي في الصباح له فوائد صحية عديدة يمكن للمشي في الصباح أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد جسمك على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة طوال اليوم.

- يساعد على تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية، مما قد يحسن نوعية النوم والمزاج، حيث يزيد ضوء الشمس في الصباح من إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساهم في الشعور بالسعادة، ويقلل من الضغوط والقلق.

- يساعد المشي في الصباح على ممارسة روتين رياضي منتظم، مما يسهل الالتزام بأهداف اللياقة البدنية الخاصة بك.

- ممارسة النشاط البدني في الصباح يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية والتركيز والوضوح الذهني، وذلك بسبب زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

- تكون مستويات تلوث الهواء أقل بشكل عام في الصباح مقارنة بباقى اليوم، وبالتالي، فإن المشي في الصباح يمكن أن يوفر بيئة أكثر نظافة ونضارة لممارسة التمارين الرياضية.

فوائد المشي في المساء

- يمكن أن يساعد المشي في المساء على تخفيف الضغط والاسترخاء بعد يوم طويل، مما يسهل النوم بعمق وأكثر راحة، حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني الليلى في تنظيم وتحسين جودة النوم.

- يمكن للمشي بعد العشاء أن يساعد على الهضم ويمنع مشاكل مثل الانتفاخ والارتجاع الحمضي.

- في المساء، يمكنك المشى على مهل دون ضغط على عكس الصباح حيث يكون الوقت ضيقًا.

- المشى في المساء قد يكون مفضلًا لبعض الأشخاص، لأنه في الغالب تكون درجة الحرارة باردة ولطيفة عنها في النهار خاصة في المناطق ذات الطقس الحار.

أيهما أفضل المشى بالنهار أم المساء؟

يعتمد الاختيار بين المشي في الصباح والمساء في النهاية على التفضيلات الفردية وعوامل نمط الحياة، وفيما يلي بعض الاعتبارات لمساعدتك على اتخاذ القرار:

- اختر وقتًا للمشى يناسب روتينك اليومي بسلاسة.

- ضع في اعتبارك جودة الهواء ودرجة الحرارة والسلامة.

- إذا كان التلوث أو درجات الحرارة القصوى هي المخاوف، فاختر الوقت من اليوم الذي تكون فيه الظروف أكثر ملائمة.

- إذا كنت تستمتع بالمشي مع أشخاص آخرين، فقد يكون المساء أفضل لأنه يتوافق مع وقت فراغ معظم الناس.

- قد يستفيد الأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل الأرق، أكثر من المشي في المساء الذي يعزز النوم بشكل أفضل.