شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتجنب الحجاج مشاكل الجهاز الهضمى أثناء تأدية المناسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحج من أهم الفرائض الإسلامية التي يجتمع فيها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، ومع التغيرات المناخية، والنظام الغذائي، والظروف البيئية يمكن أن يواجه الحجاج مشاكل في الجهاز الهضمي أثناء تأدية مناسك الحج.



من جانبه كشف الدكتور عبد الفتاح أحمد خضر، أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أنه يمكن من خلال اتباع النصائح والإرشادات التى تساعد الحجاج على تجنب هذه المشاكل خلال أداء مناسك الحج.

1. الالتزام بالنظام الغذائي الصحي

ويكون ذلك من خلال الحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون الصحية. الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والثقيلة على المعدة.

الإكثار من الفواكه والخضروات، حيث تحتوي الفواكه والخضروات على الألياف التي تساعد في تعزيز الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

2. شرب كميات كافية من الماء

وأشار الطبيب إلى أنه يجب على الحجاج شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم.

تجنب تناول المشروبات الغازية وتلك التى تحتوى على الكافيين والتي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة.

3. تجنب الأطعمة غير المألوفة

من الأفضل للحجاج تجنب تجربة الأطعمة غير المألوفة التي قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي أو تسبب حساسية، مع الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة لتجنب التسمم الغذائي، يفضل الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة أو تلك التي تباع في ظروف غير صحية.

4. الاهتمام بالنظافة الشخصية

غسل اليدين بانتظام خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، واستخدام المعقمات لليدين واستخدامه في حال عدم توفر الماء والصابون.

5. تجنب الأطعمة المسببة للغازات

تجنب الأطعمة المسببة للغازات، مثل البقوليات، الملفوف، والبروكلي، خاصة إذا كان الجهاز الهضمي حساسًا لها.

6. التحرك بانتظام

يساعد التحرك والمشي على تحفيز عملية الهضم وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك، ويمكن ممارسة بعض التمارين البسيطة بعد تناول الطعام.

7. الحرص على النظافة الغذائية

التأكد من نظافة الأطعمة والمشروبات: يجب التأكد من نظافة المياه المستخدمة في الطهي والشرب، وكذلك نظافة الأدوات والأواني المستخدمة في الطعام.

8. مراجعة الطبيب قبل السفر

ينصح الحجاج بمراجعة الطبيب قبل السفر للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية قد تتفاقم خلال الحج، والحصول على نصائح مخصصة للحالة الصحية الفردية.

9. حمل الأدوية الضرورية

الأدوية الوقائية: يمكن للحجاج حمل بعض الأدوية الوقائية مثل مضادات الحموضة، أدوية الإسهال، وأدوية الإمساك بعد استشارة الطبيب.

10. التقليل من الإجهاد

التقليل من الإجهاد: يمكن للإجهاد والتوتر أن يؤثرا سلبًا على الجهاز الهضمي، لذلك، يجب على الحجاج محاولة الاسترخاء والتأمل والاعتماد على التقنيات التي تساعد في تقليل التوتر.