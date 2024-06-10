منظمة الصحة العالمية تُحذر من احتمال تفشي وباء جديد يسببه مرض "X" الجديد

ما إن كاد ينسى المواطنون عبر مختلف دول العالم، بعض الشيء، جائحة "كورونا" واستعادوا حياتهم الطبيعية بعيدا عن القيود التي فرضتها، حتى عادت منظمة الصحة العالمية، لتحذر من انتشار وباء جديد يسببه مرض "X" الجديد.

وقال مدير الصحة العالمية في روسيا، باتير بيرديكليتشيف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" إن هناك عددا كبيرا من الفيروسات والبكتيريا في العالم لديها القدرة على تغيير خصائصها والتحور.



وأضاف المسؤول الصحي: "بالطبع سيكون شرط ظهور الأوبئة في ظهور مثل هذا الفيروس أو البكتيريا، أي مسبب مرضي قد تكون له القدرة على نقل هذه العدوى من شخص لآخر في ظل غياب المناعة، وخاصة المناعة السكانية".



وتأتي هذه التصريحات الجديدة بعد أخرى مماثلة أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي نبه إلى أن العالم مقبل على أزمة صحية جديدة.

وقال عقب اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف: "قرار إبرام اتفاقية بشأن الأوبئة خلال العام المقبل يظهر الرغبة القوية والملحة لدى الدول في ذلك، لأن الجائحة التالية هي مسألة وقت".

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