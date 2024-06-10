شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك من ضربة الشمس والأمراض المرتبطة بالحر بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربة الشمس من أكثر المشاكل الصحية الشائعة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر ومع اقتراب فصل الصيف، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من ضربة الشمس وتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة بحسب موقع med star health.

فيما يلى.. طرق الوقاية من ضربة الشمس 1. حافظ على رطوبتك

يعد البقاء رطبًا أمرًا أساسيًا للحفاظ على درجة حرارة الجسم ، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية. اشرب الكثير من السوائل في اليوم السابق ويوم النشاط البدني.

أثناء ممارسة التمارين الرياضية، احتفظ بمشروب يحتوي على الملح والمعادن وكميات صغيرة من السكر في متناول يدك لتجديد تلك المواد التي فقدتها أثناء التعرق وتجنب الجفاف.

2. التعود على الحرارة تدريجيًا

إذا كنت تقضي معظم وقتك في مكيف الهواء وحاولت فجأة الخروج في الهواء الطلق، فقد لا يكون جسمك جاهزًا لهذا النوع من التعرض للحرارة، من الآمن تعريض نفسك تدريجيًا للأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف.

3. الحفاظ على وزن صحي

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، يمكن أن يؤثر حمل الوزن الزائد على قدرة جسمك على تنظيم درجة حرارته ويؤدي إلى احتفاظك بمزيد من الحرارة، تحدث إلى طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة وزنك.

4. ارتداء الملابس المناسبة

قلل من التعرض لأشعة الشمس عندما تكون بالخارج من خلال ارتداء قبعة واسعة الحواف وملابس خفيفة وفضفاضة. فكر أيضًا في إحضار مظلة لحماية نفسك من أشعة الشمس.

5. كن حذرًا جدًا إذا كنت مريضًا

يمكن أن تؤدي العدوى مثل الأنفلونزا إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم. إذا تغلبت مؤخرًا على مرض ما، فكن حذرًا بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه في الخارج.

6. اهتم بدرجة الحرارة والوقت

ضع في اعتبارك الوقت الذي ستكون فيه بالخارج خلال اليوم، حيث أن الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء هي أروع الأوقات في اليوم.

وتحقق دائمًا من مؤشر الحرارة، أو مزيج من مستويات درجة الحرارة والرطوبة، على تطبيق الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت.