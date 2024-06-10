شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة للوقاية من نزلة البرد لطلبة الثانوية العامة في فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم، وقد تبدو مشكلة الإصابة بنزلة برد خلال أيام الامتحانات مزعجة وتؤثر بالطبع على تحصيلك وتركيزك فى المراجعة والدراسة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح الغذائية للتغلب على نزلات البرد فى الامتحانات.

من جانبه، قال الدكتور رضا إبراهيم، استشاري الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن نزلات البرد والإنفلونزا تؤثر على قدرة الطالب للاستعداد للامتحانات، حيث تنخفض قدرته على التركيز.

وأكد أن اختيار نظام غذائي صحي يساعد فى تعزيز جهاز المناعة لمواجهة نزلات البرد، مضيفًا أنه من الضرورى شرب الكثير من الماء، حيث يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا مهمًا خاصة عندما تكون مريضًا.

وأكد أن الماء يساعد أيضًا على تعزيز جهاز المناعة وهو أمر مهم إذا كنت تريد التغلب على نزلات البرد أو الأنفلونزا.

ونصح بتقليل شرب القهوة والمشروبات الغازية لأنها تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب الجفاف لك.

وتابع قائلا: إنه يجب تجنب الأطعمة مثل الشيكولاتة ورقائق البطاطس لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح ويمكن أن تستهلك الطاقة بالفعل وبدلاً منها تناول المكسرات والفواكه والخضراوات لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمعادن لمساعدتك على طريق التعافي.

ونصح بتناول الشوربة والوجبات الخفيفة المغذية المصنوعة بالمنزل مثل شوربة الدجاج لتقليل أعراض البرد مثل السعال أو التهاب الحلق.