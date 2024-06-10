شكرا لقرائتكم خبر عن لو صايم أوائل ذى الحجة.. نصائح للوقاية من التعب والإجهاد فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة وصيام أوائل شهر ذي الحجة، قد يتعرض البعض للشعور بالدوخة والتعب وعدم القدرة على القيام بأي نشاط، ووفقًا لتصريح من الدكتور أمجد إبراهيم استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط، سنتعرف علي الأسباب وطرق التغلب على هذا الأمر.

أكد استشاري الباطنة، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للشعور بالتعب والدوخة خلال الصيام، خاصة فى الموجة الحارة شديدة، فقد يكون السبب عدم التغذية الجيدة، وأيضًا عدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب.

ونصح أمجد، الأشخاص الصائمين باتباع بعض العادات والنصائح المهمة التي تُقلل الشعور بالتعب والإرهاق والخمول خلال الصايم، ومن أهمها تحديد وقت محدد للنوم والاستيقاظ، فهذا الأمر يساعد علي تنظيم الساعة الداخلية للجسم، ما يجعل الشخص قادرًا على ممارسة حياته اليومية بشكل أفضل.

وحث على ضرورة تهدئة العقل والجسد قبل النوم من خلال اتباع روتين يومي يساعد على النوم، ومن أفضل هذه الأمور الاستحمام بماء دافئ، وعدم الإمساك بالهاتف المحمول، أو مشاهدة التلفاز، والجلوس في غرفة مظلمة، فهذه الأمور تساهم بشكل كبير في الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر والقلق ويساعدك على الخلود للنوم.

وأضاف استشاري الباطنة، أن تناول الأطعمة الثقيلة يعد من الأمور المسببة لعدم النوم، وأيضًا الشعور بالخمول والكسل في اليوم التالي، ولذا عليك تناول وجبة سحور صحية وخفيفة مثل الأجبان والفواكه الغنية بالألياف كالبطيخ والكانتلوب، مع ضرورة تجنب المشروبات الغانية بالكافيين كالقهوة والشاي قبل النوم، واستبدالها بالمشروبات الصحية مثل اليانسون والكراوية وشاى البابونج.