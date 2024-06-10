شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح التجمع.. ماذا يدور في عقل القاتل المتسلسل عند تنفيذ جريمته.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت قضية سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات وتعذيبهن والتمثيل بجثتهن، جدلاً كبيرًا فى المجتمع، ما جعلنا نبحث عما يدور فى ذهن السفاح، والذى يمكن أن نسميه أيضًا "القاتل المتسلسل"، فى هذا التقرير نتعرف على ما يدور فى عقل السفاح أثناء ارتكابه جريمته.

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن سفاح التجمع يعتبر قاتلاً متسلسلاً، لارتكابه أكثر من جريمة قتل، مضيفًا أنه شخصية سيكوباتية معادية للمجتمع.

وأوضح أن القاتل المتسلسل يرتكب جرائمه بوعى وإدراك بهدف متعته الشخصية.

وأشار استشارى الطب النفسي إلى وجود أجزاء فى المخ مسئولة عن العدوان والعنف تجاه الآخرين، وهذه الأجزاء هى: الأميجدالا "اللوزة الدماغية" والهايبوثلاموس "منطقة تحت المهاد"، وتابع قائلاً أن هذه الأجزاء موجودة لدى جميع البشر لكن باقى أجزاء المخ والوعى والإدراك السليم تجعلنا نسيطر على نزعة العدوان بداخلنا، لكن لدى بعض الأشخاص نزعة عدوانية أكثر من غيرهم، وهو ما يفسر وجود قتلة متسلسلين.

علم نفس الجريمة وتفسير سبب جرائم القتل المتسلسلة

وبحسب موقع psychologytoday، فقد اهتم علماء نفس الجريمة بتفسيرما يحفز القتلة المتسلسلين على ارتكاب جرائمهم الفظيعة وقالوا أن السمة النفسية الأكثر اتساقا بين القتلة المتسلسلين هي السلوك المعادي للمجتمع الشديد - فهم يميلون إلى الافتقار إلى التعاطف، ويبدو أنهم غير قادرين على الندم، ولا يظهرون أي اعتبار للقوانين أو الأعراف الاجتماعية، ولديهم رغبة قوية في الانتقام من الأفراد أو المجتمع على حد سواء من خلال ارتكاب جرائم عنيفة ومرعبة.