شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتسبب لك الجفاف من غير ما تحس في الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة المثالية، ومع موجات الحر المتتالية التي نشهدها هذه الفترة هناك بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الجفاف لك سرًا؟ في حين أننا غالبًا ما نربط الجفاف بعدم شرب كمية كافية من الماء، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في الجفاف بسبب خصائصها المدرة للبول أو محتواها العالي من الملح.

وفقًا لموقع هيلث سايد يمكن أن يساعدك فهم هذه الأطعمة على اتخاذ خيارات أكثر استنارة للبقاء رطبًا، والتي نعرض بعضها فيما يلى:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تحتوي القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية على الكافيين، وهو مدر خفيف للبول، على الرغم من أن الاستمتاع بفنجان القهوة أو الشاي في الصباح أمر جيد، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة التبول، ما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم يكن متوازنًا مع كمية كافية من الماء.

وجبات خفيفة مالحة

غالبًا ما تحتوي الوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس والمعجنات والمقرمشات على نسبة عالية من الصوديوم، الإفراط في تناول الملح يمكن أن يجعلك عطشانًا ويؤدي إلى زيادة فقدان الماء عن طريق البول، انتبه إلى استهلاكك للوجبات الخفيفة المالحة ووازنها مع الأطعمة الغنية بالمياه.

الأطعمة الغنية بالبروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان، يمكن أن تساهم في الجفاف، عندما تستهلك البروتين، ينتج جسمك المزيد من اليوريا، وهي فضلات يجب التخلص منها عن طريق البول، مما يؤدي إلى زيادة فقدان الماء.

أطعمة سكرية

يمكن أن تسبب الحلويات السكرية مثل الكعك والبسكويت والحلويات الجفاف أيضًا، عندما تتناول كميات كبيرة من السكر، يستخدم جسمك الماء لتخفيفه، مما يؤدي إلى الجفاف، اختر الفواكه الطازجة لإرضاء رغبتك في تناول الحلويات والبقاء رطبًا.

طعام حار

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تحفز عملية التمثيل الغذائي لديك وتزيد من درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى التعرق، مما قد يؤدي إلى الجفاف. أثناء الاستمتاع بالأطباق الحارة، تأكد من شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا.

الأطعمة المقلية

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الملح والدهون، مما قد يؤدي إلى الجفاف. يمكن أن يؤدي المحتوى العالي من الدهون أيضًا إلى إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى فقدان الماء، الحد من تناول الأطعمة المقلية وإقرانها بالأطعمة الغنية بالمياه مثل الخضار.

بعض الفواكه والخضراوات

في حين أن الفواكه والخضروات مرطبة بشكل عام، فإن بعضها له تأثير مدر للبول. على سبيل المثال، يحتوي البطيخ والكرفس على نسبة عالية من الماء ولكنهما يحتويان أيضًا على مركبات يمكن أن تزيد من إنتاج البول، في حين أن هذه الأطعمة لا تزال مفيدة، فمن الضروري موازنتها مع الأطعمة المرطبة الأخرى.