شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب فى أول يوم امتحانات.. إزاى تتغلب على الإجهاد المزمن بأطعمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبًا على الصحة العقلية والجسدية، ولكن دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف آثاره وتعزيز صحتك العامة، فعند مواجهة التوتر المزمن، من الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة التي تغذي الجسم، وتدعم جهاز المناعة، وتوفر الطاقة.

مع بدء طلاب الثانوية العامة أولى أيام الأمتحانات يتعرض الكثير منهم للتوتر والضغط بسبب الإجهاد من المذاكرة الطويلة، ولكن وفقًا لموقع هيلث سايد نعرض لهم بعض الأطعمة الصحية التي يجب أن تفكر في دمجها في نظامهم الغذائي:

1. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتخفض مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر.

الجمعية القلب الأمريكية (AHA)توصي بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، وخاصة الأسماك الدهنية، حيث تدعم أوميجا 3 أيضًا صحة الدماغ وقد تساعد في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب.

2. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، فهي غنية بشكل خاص بالمغنيسيوم، الذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول وتعزيز الاسترخاء.

3. التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، كما أنها توفر وجبة خفيفة حلوة ومرضية دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة مستدامة ويمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من مشاعر التوتر والقلق.

5. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني عبارة عن كربوهيدرات معقدة توفر طاقة ثابتة وتساعد على تنظيم الحالة المزاجية، كما أنها تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة.

6. الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا للبروتين والبروبيوتيك، اللذين يدعمان صحة الأمعاء. تشير الأبحاث إلى أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي قد يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق.

7. الأفوكادو

الأفوكادو هو ثمرة كثيفة المغذيات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم والألياف، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بالتوتر في الجسم.

8. الشيكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي ثبت أنها تقلل من هرمونات التوتر وتحسن المزاج.

9. شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المهدئة وقد يساعد في تقليل القلق وتعزيز النوم بشكل أفضل. إن احتساء كوب دافئ من شاي البابونج يمكن أن يكون وسيلة مهدئة للاسترخاء في نهاية يوم مرهق.