شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الثانوية العامة.. نصائح نفسية لمواصلة مشوارك في الامتحانات بدون قلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول أيام امتحانات الثانوية العامة قد حلت، ومعها كم من التوتر والترقب من الأهالي والطلاب لا مثيل له، دائمًا ما يكون أول يوم امتحان بوصلة لباقي أيام الامتحانات الأخرى، ويخطئ بعض الطلبة في بعض الممارسات غير الصحية التي يمارسونها بعد أداء الامتحانات وقد تؤثر على أدائهم في باق الإختبارات، وتؤثر على حالتهم النفسية، وكذا قدرتهم على التركيز والحفظ والاستيعاب والمراجعة، مثل القلق والتوتر البالغ

وينصح الطلاب تقرير نشر في موقع scmp بضرورة الاهتمام بمجموعة من النصائح النفسية بعد انتهائك من أداء امتحانك الأول، فقد يصيبك بعض التوتر والقلق ويتأثر جسدك ونفسيتك، لكن عليك بالسيطرة على هذه المشاعر السلبية.

مهما كان أداؤك في الامتحانات حاول المحافظة على روتينك اليومي أثناء تلك الفترة، من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة وغير المجهدة أثناء المذاكرة.

حافظ على روتينك في تناول طعام صحى وتجنب تمامًا الوجبات السريعة

النوم الجيد مهم حتى لا يزيد معدل التوتر لديك، ويفضل أن تنام مبكرًا وتبدأ مذاكرة مكثفة من اليوم التالي، وتكتفي بمذاكرة بعض النقاط بشكل خفيف في هذا اليوم

توقف عن قول عبارات سلبية لنفسك، بل حفز نفسك بأفكار إيجابية مثل سوف اتمكن من المذاكرة بجد

فيما نصح الدكتور أمجد العجرودى، استشاري النفسية المجلس الإقليمى للصحة النفسية، بمجموعة من النصائح لطلبة الثانوية العامة:

- لا تجلب لنفسك طاقة سلبية، فلا تراجع الإمتحانات السابقة ولا تتوتر من الامتحانات المقبلة.

- اهتم بالحفاظ على تركيزك وهدوءك فلا تفقد أبدًا هدوءك النفسى، لأنه عامل قوى فى زيادة تركيزك وقدرتك على المذاكرة.

- اهتم بالنوم الجيد والطعام الجيد ومارس يومك بشكل طبيعي فلا داعي للضغوط الحادة

- لا تستسلم لأفكار النسيان والخوف والتشتت

- ركز على ما قادم وعدم التركيز على الماضي