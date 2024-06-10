شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرضية يسببها الإجهاد الحرارى لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اشتداد درجات الحرارة، ومرورنا ببعض الموجات الحارة كالتى نشهدها هذه الأيام، لابد لنا أن نلقى الضوء على فئة مهمة من المرضى، وهم المرضى بالأمراض المزمنة، تلك الأمراض التي يعانى أصحابها من أعراض مرضية تأثرًا بالطقس والعوامل الخارجية، ولعل أبرز تلك الأمراض التي يعانى منها البعض وفقًا لتقرير نشر في موقع heatreadyca تنحصر في:

مرض القلب الذى يعانى منه البعض ويؤثر الطقس الحار على المرضى به سلبًا، فتزيد فرص الإصابة بمشكلات النوبات القلبية.

مرضى الجهاز التنفسى بأمراضه المختلفة والمتشعبة، وهؤلاء تؤثر عليهم الحرارة سلبًا من خلال زيادة فرص الإًصابة بالتهابات الجهاز التنفسى.

أمراض الكلى التي يعاني من أعراضها البعض، وتؤثر الحرارة على ظائف الكلى.

مريض السكر ومرضى ضغط الدم، وكذلك المرضى بالأمراض النفسية والعقلية، جميعهم وفقًا للتقرير يصبحون عرضى لمضاعفات محتملة أثناء الطقس الحار.

تابع تقرير آخر نشر في موقع "better health" المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن هناك الكثير من النصائح التي تساعد المرضى بالأمراض المزمنة على الوقاية من الإجهاد الحرارى، وضربات الشمس والتأثر بالحرارة العالية ومنها:

كن على دراية دائمة بتوقعات الطقس وابتعد عن التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة.

لا تحاول قضاء المهام المجهدة في الطقس الحار، واهتم بتقليل الجهد العالى لديك

حافظ على ترطيب جسمك من خلال شرب المياه والسوائل المتاحة لحالتك، مع تجنب ممارسىة الرياضية في تلك الموجة الحارة

اجلس دومًا في مكان به تهوية، ولا تترك نفسك وقتًا طويلاً في مكان ضعيف التهوية