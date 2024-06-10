شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على فساد اللحوم احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شراء اللحوم الطازجة والمناسبة للاستهلاك هو أمر بالغ الأهمية لضمان صحة وسلامة العائلة، ومع اقتراب عيد الأضحى يستلزم شراء اللحوم التي تعد أهم ما يزين السفرة في هذه المناسبة، ويعتبر الفساد الغذائي من أهم القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

في التقرير التالى حسب موقع هلث لاين، سنستعرض العلامات التي تشير إلى فساد اللحوم وكيفية اختيار اللحوم الطازجة والجيدة.

علامات فساد اللحوم 1. الرائحة

تعد الرائحة من أولى العلامات التي تشير إلى فساد اللحوم، اللحم الطازج يجب أن يكون له رائحة طبيعية وغير مزعجة، إذا لاحظت رائحة كريهة أو غير عادية، فهذا يدل على أن اللحم قد بدأ في الفساد.

2. اللون

اللحم الأحمر: يجب أن يكون لون اللحم البقري أو الضأن الطازج أحمر زاهي، إذا كان اللحم يميل إلى اللون البني أو الرمادي، فهذا يشير إلى أنه قديم أو فاسد.

3. الملمس

اللحم البقري والضأن: اللحم الطازج يجب أن يكون ناعمًا ولكنه متماسك، إذا كان اللحم لزجًا أو لينا بشكل غير طبيعي، فهذا قد يكون علامة على الفساد.

4. المظهر

اللحم البقري والضأن: يجب أن يكون اللحم نظيفًا وخاليًا من البقع الداكنة أو المناطق المتعفنة، أي تغير في اللون أو وجود بقع بيضاء أو خضراء يعد علامة على الفساد.

5. العصارة

العصارة التي تخرج من اللحم الطازج يجب أن تكون صافية أو زهرية خفيفة، إذا كانت العصارة داكنة أو بها رائحة كريهة، فهذا يشير إلى فساد اللحم.

كيفية اختيار اللحوم الطازجة 1. شراء من مصادر موثوقة

اختر دائمًا الشراء من محلات تجارية موثوقة ومعروفة ببيع اللحوم الطازجة. هذه المحلات عادة ما تتبع معايير صارمة في تخزين ومعالجة اللحوم.

2. الفحص البصري

تحقق من اللون والملمس والمظهر العام للحم قبل الشراء، تأكد من أن اللحم يبدو طازجًا ونظيفًا وخاليًا من أي علامات فساد.

3. السؤال عن تاريخ الذبح

إذا كنت غير متأكد من أن اللحم طازج، لا تتردد في السؤال عن تاريخ الذبح وكيفية التخزين، اللحوم الطازجة يجب أن تكون قد ذبحت حديثًا وخزنت في ظروف مناسبة.

4. التغليف والتعبئة

تأكد من أن اللحم مغلف بشكل جيد ومحكم الإغلاق، التغليف السليم يحمي اللحم من التلوث ويطيل من فترة صلاحيته.