شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. فيتامينات مهمة ركزى عليها علشان تنشطى دماغ ابنك فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم، وتعد فترة الامتحانات تمثل تحديًا كبيرًا للطلاب، حيث تحتاج عقولهم إلى العمل بكفاءة عالية لاستيعاب المعلومات واسترجاعها بسرعة.

من جانبها، كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، تلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في دعم وظائف الدماغ، ومن بين العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز، تأتي الفيتامينات في المقدمة.

وأضافت أن أهم الفيتامينات الضرورية للطلاب في فترة الامتحانات التي تؤثر على تحسين الأداء العقلي، والتي تشمل فيتامين ب 12، وفيتامين د، فيتامين هـ، أوميجا 3، الكولين، فيتامين ب 1، فيتامين ب 2، وفيتامين ب 9 أو حمض الفوليك، والزنك، وفيتامين سى.

1. فيتامين B12

فيتامين B12 مهم لصحة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز، ومصادره الغذائية تشمل:

اللحوم الحمراء

الأسماك

البيض

منتجات الألبان

المكملات الغذائية للنباتيين

3. فيتامين D

فيتامين D لا يساهم فقط في صحة العظام، بل يلعب دورًا في صحة الدماغ ووظائفه، تشمل مصادره الغذائية:

التعرض لأشعة الشمس.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة).

الحليب المدعم.

البيض.

4. فيتامين C

فيتامين C معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، وهو يساعد في حماية خلايا الدماغ من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، كما يعزز إنتاج النواقل العصبية مثل الدوبامين، ما يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز، مصادره الغذائية:

الفواكه الحمضية (البرتقال، الجريب فروت)

الفراولة

الفلفل الأحمر

الكيوي

البروكلي

5. فيتامين E

فيتامين E هو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية خلايا الدماغ من الأضرار، يمكن أن يكون له دور في تحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة، مصادره الغذائية:

المكسرات والبذور

الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس)

السبانخ

الأفوكادو

وعن النصائح الإضافية التي تحسن الأداء العقلي خلال فترة الامتحانات أوضحت الطبيبة أنها تشمل :

النظام الغذائي المتوازن:

يجب على الطلاب تناول وجبات متوازنة تشمل البروتينات، الكربوهيدرات الصحية، والدهون الجيدة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن.

الترطيب:

شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ المثلى.

الراحة والنوم:

النوم الجيد ليلاً مهم لترسيخ المعلومات في الذاكرة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن من الحالة المزاجية والقدرة على التركيز.