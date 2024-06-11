شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل هضمية تسببها جراحة استئصال المرارة.. أبرزها الإمساك المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يواجه المريض مشاكل صحية مثل حصوات المرارة، وحصوات القناة الصفراوية الشائعة، وسرطان المرارة، والتهاب المرارة، والمرارة المثقوبة، وحتى مرض المرارة المزمن، وقد يحتاج المرء إلى إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، ولكن عليك توخي الحذر بعد الجراحة، حيث قد تواجه العديد من الآثار الجانبية وأحدها يمكن أن يكون مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقًا لما نشره موقع healthshots.

وفيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تنتج عن إزالة المرارة: إسهال:

الشخص الذي يخضع لعملية إزالة المرارة سيعاني من إسهال مؤقت يختفي من تلقاء نفسه، وحال استمراره لأكثر من 3 أيام، يجب عليك استشارة الطبيب، ويمكن أن يكون هناك آلام في البطن وتشنجات.

الإمساك المؤقت

يمكن أيضًا أن يصاب الشخص بالإمساك بعد الجراحة وسيختفي هذا أيضًا من تلقاء نفسه.

القىء

إذا كانت الحصوة موجودة حتى بعد الجراحة، فمن الممكن أن تكون هناك أعراض مثل الغثيان والقيء واليرقان (اصفرار الجلد والعينين) وحتى آلام البطن.

عدم القدرة على هضم الأطعمة الدهنية

ينصح المريض بتناول نظام غذائي قليل الدهون بعد إجراء عملية المرارة.

الأطعمة التي يجب تجنبها بعد جراحة المرارة

تجنب الدهون المتحولة بعد جراحة المرارة.

نصائح وإرشادات بعد جراحة المرارة

حاول الالتزام بنظام غذائي قليل الدهون لمدة شهر أو شهرين تقريبًا، لا تأكل الأطعمة المحملة بالدهون المتحولة.

اشرب كمية كافية من الماء وتجنب الكافيين أو التدخين الذي قد يؤدي إلى تفاقم صحتك.

للتعامل مع الإمساك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل التوت والبازلاء والشعير والأفوكادو والتفاح، ولا تأكل الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات مثل الفول والعدس والقرنبيط.