شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تجاهل قياس ضغط الدم يتسبب في 5 مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حياتنا اليومية، من السهل أن نتجاهل الأشياء التي تؤثر بصمت على صحتنا، أحد هذه الأسباب هو ارتفاع ضغط الدم، وهى حالة طبية تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية باستمرار، وعندما يتجاوز ضغط دمك نطاق 120/80 ملم زئبق، يجب أن تكون أكثر حذرًا، حيث يمكن أن يعرضك لخطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وتلف الكلى وفقًا لما نشره موقع healthshots

الحالات التي يمكن أن تؤثر عليك إذا ارتفع ضغط دمك 1. مشاكل القلب

ارتفاع ضغط الدم يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر، ويؤدي الضغط المستمر إلى إتلاف الشرايين، ما يؤدي إلى تمزقها وتضييقها، يمكن أن يؤدي ترك ضغط الدم غير المنضبط إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض الشريان التاجي.

2. مشاكل في الرؤية

يمكن أن يسبب ضغط الدم غير المراقب ضررًا كبيرًا لعينيك، ووجدت دراسة حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر، والأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية يمكن أن تسبب حالة ضارة تسمى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

3. التدهور المعرفي أو الخرف

وجد أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الضعف الإدراكي وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تلف أوعية الدماغ، ما يسبب أعراض الخرف الوعائي، وتتفاقم هذه المشكلة مع تقدمك في العمر بسبب التعديلات الهيكلية للدماغ وضعف إمدادات الدم.

4. السكتة الدماغية

يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى إتلاف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا ترك دون السيطرة عليه، ويؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادها أو تمزقها، ويتسبب في السكتات الدماغية .

5. الغدة الدرقية

في حين أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب مشاكل الغدة الدرقية بشكل مباشر ، إلا أن ارتفاع ضغط الدم قد يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الغدة الدرقية. وانخفاض إمدادات الدم قد يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية، وربما يزيد من خطر اضطرابات الغدة الدرقية.