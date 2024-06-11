أعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث ونصائح للتعامل معها

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فترة ما قبل انقطاع الطمث والتي تحدث عندما يبدأ جسمك في الانتقال إلى سن اليأس، عندما يحدث هذا التحول، يبدأ المبيضان في إنتاج هرمونات أقل، وهذا يتسبب في أن تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة، هذه الفترة هي عندما يتحرك جسمك نحو نهاية سنوات الإنجاب، ويمكن أن تبدأ في وقت مبكر من منتصف الثلاثينيات أو في وقت متأخر من منتصف الخمسينيات من العمر، حيث تمر المرأة بالعديد من التغيرات والأعراض الجسدية خلال هذه الفترة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فترة قبل انقطاع الطمث ونصائح للتعامل معها، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يحدث انقطاع الطمث؟

يحدث هذا عندما يبدأ المبيضان في إنتاج كمية أقل من هرمون الاستروجين وهذا يعني أنك تتقدمين في السن استعدادًا للتوقف عن إطلاق البويضات، ويستعد جسمك للانتقال إلى سن اليأس، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه تطور طبيعي وعادي في الدورة الإنجابية للمرأة.

كم من الوقت تستمر فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

متوسط طولها حوالي أربع سنوات، ومع ذلك، فإن الأمر مختلف بالنسبة للجميع، في حين أن بعض الأشخاص قد يمرون بهذه المرحلة لبضعة أشهر فقط، فإن آخرين سيظلون في هذه المرحلة الانتقالية لأكثر من أربع سنوات، شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار هو أنه إذا مر أكثر من 12 شهرًا دون أن تأتيك الدورة الشهرية فأنت في مرحلة انقطاع الطمث.

أعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث وكيفية علاجها:

يمكن أن يحدث الكثير لبشرتك خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث

- ظهور حب الشباب

- الجفاف والحكة وغير ذلك الكثير، يمكن لنظامك الغذائي وروتين العناية بالبشرة أن يكون لهما تأثير هائل، لذلك، تأكدى من تناول نظام غذائي متوازن.

إن زيادة الوزن المرتبطة بفترة ما قبل انقطاع الطمث غير قابلة للتفسير، ولذلك فمن المهم أن يكون لديك نظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

تنخفض مستويات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث مما يؤدي إلى ترقق تدريجي لحالة جدار المهبل وتسمى هذه الحالة بالمتلازمة البولية التناسلية لانقطاع الطمث. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى النزيف والإفرازات المهبلية والإحساس بالحكة الإلحاح للتبول.

يحدث ضباب الدماغ عندما تجدين صعوبة في التفكير أو التركيز أو تذكر أشياء معينة، للوقاية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، وخذى بعض الوقت للاسترخاء.

خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، يمكن أن تؤدي تقلبات مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون إلى تعطيل إنتاج هرمون السيروتونين الذي ينظم المزاج، وللتأكد من تحسنه، يمكنك ممارسة الرياضة، والنظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يساعد أيضًا وكذلك الحد من السكريات المكررة.