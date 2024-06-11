شكرا لقرائتكم خبر عن مش كله رياضة.. اعرف مقدار المشي الأكثر من اللازم والان مع تفاصيل الخبر

المشي هو تمرين منخفض التأثير له فوائد صحية عديدة، فهو يقوي القلب، ويحسن الدورة الدموية، ويعزز المزاج، ويساعد في إدارة الوزن، ولكن هل يمكنك المشي كثيرًا؟ الجواب المثير للدهشة هو نعم، على الرغم من أنه أمر غير شائع، إلا أن الإفراط في المشي يمكن أن يؤدي إلى إصابات ومخاوف صحية أخرى.

كم يجب أن تمشي في يوم واحد؟

وفقا لموقع هيلث سايد فأنن مفهوم "الكثير من المشي" نسبي، حيث يعتمد ذلك على مستوى لياقتك البدنية وخبرتك وصحتك العامة، فقد يكون المتجول المتمرس مريحًا للمشي لساعات، في حين أن المبتدئ قد يعاني من الألم بعد المشي السريع لمدة 30 دقيقة، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، ولكن الاستماع إلى جسدك أمر بالغ الأهمية.

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تبالغ في المشي الألم المستمر

الألم في القدمين أو الكاحلين أو الركبتين أو الساقين الذي يستمر حتى بعد الراحة يمكن أن يشير إلى الإفراط في الاستخدام.

تورم المفاصل

قد يكون التورم أو الالتهاب الملحوظ في المفاصل علامة على الإصابة.

الإرهاق المفرط: قد يشير الشعور بالتعب أو التباطؤ بشكل غير عادي بعد المشي إلى أنك تضغط على نفسك بشدة.

التغييرات في المشي

إذا كنت تعاني من عرج أو تغير في نمط المشي، فقد يكون ذلك بسبب إصابات مرتبطة بالمشي.

الإجهاد

يمكن أن تتطور هذه الشقوق الصغيرة في العظام نتيجة للإجهاد المتكرر، خاصة عند المبتدئين في المشي.

البثور ومسامير القدم

على الرغم من أنها شائعة مع الأحذية الجديدة، إلا أن البثور أو مسامير القدم المستمرة يمكن أن تشير إلى طريقة مشي غير مناسبة أو أحذية غير مناسبة.

ما مقدار المشي الذي يعتبر أكثر من اللازم؟

لا يوجد رقم سحري لمدى المشي الزائد. ومع ذلك، فأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من الأنشطة الهوائية شديدة الشدة أسبوعيًا للبالغين، وهذا يُترجم إلى ما يقرب من 30 دقيقة من المشي السريع معظم أيام الأسبوع.

إليك بعض النصائح لجعل جولاتك آمنة وممتعة:

ابدأ ببطء وقم بزيادة شدتك تدريجيًا: ابدأ بالمشي لمسافات أقصر وقم بزيادة المسافة والوتيرة تدريجيًا بمرور الوقت.

اختر أحذية مريحة: استثمر في أحذية المشي المناسبة التي توفر الدعم الجيد والتوسيد.

الإحماء والتهدئة: قم بإعداد جسمك بتمارين تمدد خفيفة قبل المشي وبعده.

حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي، خاصة في الطقس الحار.

قم بتغيير روتينك: استكشف طرق وتضاريس المشي المختلفة لإبقاء جولات المشي ممتعة.

دمج أيام الراحة: حدد أيام الراحة لجسمك للتعافي ومنع الإصابات.