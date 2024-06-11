شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه صيفية تجنب الإسراف فى تناولها.. تسبب لك الإسهال والقىء والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة الصيفية هى أجمل ما يوجد فى الصيف ولياليه الحارة، ولكن الإسراف الذى يحدث لدى البعض عندما لا يرغبون فى تناول الطعام، ويستبدلونه بالفاكهة والخضراوات فى الأجواء الحارة، قد يعرضهم لمشكلات صحية، وهو ما أكده تقرير مطول نشر فى موقع المعنى بالغذاء والصحة.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح، من أهمها أن لا نسرف فى تناول الفاكهة خلال أيام الصيف الحارة، بدءا من كونها تحتوى على كم كبير من السكريات خاصة فاكهة الصيف التى تحتوى على كم من الجلوكوز الطبيعى، فضلا عن أن أغلب الفاكهة التى يتناولها الكثيرون فى الصيف قد تؤدى الكميات الكبيرة منها إلى اضطرابات معوية شديدة واضطرابات فى الجهاز الهضمى، لعل أبرز هذه المشكلات المعوية، هى القىء والإسهال.

وأوضح التقرير أن أغلب وأشهر تلك الأنواع من الفاكهة التى يجب تجنب الإسراف فى تناولها، الفراولة والزبيب المجفف وكذا العنب والأناناس أيضا، فضلا عن المانجو، ولا يعلم البعض أن الطماطم كذلك من أشهر أنواع الفاكهة التى لا يجب أن نسرف فى تناولها.

وقال الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، أن الإسراف فى تناول الفاكهة خلال فصل الصيف قد يعرضك لزيادة فى نسب السكر فى لدم بشكل ملحوظ، فضلا عن اضطراب عملية الهضم، فتحدث التقلصات، وألم البطن، فضلا عن إمكانية سيولة البراز، وبالتالى فتجنب تناول الكميات الكبيرة من الطعام بشكل عام، والفاكهة بشكل خاص خلال الصيف وأجوائه الحارة أمر فى غاية الأهمية، وتوزيع تناول ثمرات الفاكهة على مدار اليوم للاستفادة من المياه التى تحتوى عليها، وبالتالى يحصل الجسم على الترطيب الكافى، وترطيب الجسم جيدا، دون مشكلات الإصابة بمشكلة الجفاف.