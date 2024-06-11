شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الصيام المتقطع في خفض ارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الدراسات البحثية التي تظهر أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في تحسين قلبك وصحتك العامة عن طريق خفض ضغط الدم والأنسولين ومستويات السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع Healthshots.

ووفقًا لدراسة شارك فيها 1422 شخصًا صاموا لمدة 4-21 يومًا، انخفضت مستويات ضغط الدم، وذلك لأنه يقال إن الصيام يزيد من نشاط الجهاز السمبتاوي، والذي يشار إليه أيضًا باسم "حالة الراحة والهضم"، وهذا يساعد على خفض ضغط الدم، وهناك دراسة أخرى أخذت في الاعتبار 32 شخصًا بالغًا، اتبعوا صيام الأيام البديلة، وقد ساعدت هذه العادة على خفض ضغط الدم لديهم، مقارنة بغير الصائمين، حيث تناولوا 400-600 سعرة حرارية في يوم صيامهم وما رغبوا فيه في الأيام الأخرى.

ويدور الصيام المتقطع في جوهره حول مواعيد الوجبات بدلاً من الأطعمة المحددة التي تتناولها، يتضمن فترات من تناول الطعام المقيد تليها نوافذ مخصصة لتناول الطعام، إحدى الطرق السائدة هي نهج 16/8، وهذه الطريقة تقضي على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الوجبات في غضون 8 ساعات.

طريقة أخرى وهي طريقة 5 : 2، وتسمح بتناول الطعام العادي في خمسة أيام مع الحد من تناول السعرات الحرارية إلى حوالي 500-600 سعرة حرارية في يومين غير متتاليين.

وخلال فترة الصيام، يستغل جسمك احتياطياته من الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك أظهرت العديد من الدراسات فوائد الصيام المتقطع، بما في ذلك تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهاب، وحتى إطالة العمر.